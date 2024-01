El presidente de Alianza, tras la agresión a un jugador mendocino: "Yo vi la marca, no dudo de los jugadores"

Vergonzoso es lo que ocurrió este domingo en el estadio Centenario , cuando Alianza y Gutiérrez de Mendoza disputaban la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur . Durante el entretiempo, la barrabrava del conjunto sanjuanino ingresó al vestuario mendocino e increpó a sus futbolista. El presidente del "Lechuzo" no confirmó si hubo o no un robo -se habla de que se llevaron una mochila-, pero sí afirmó la existencia de un golpe en un jugador rival.

"No sabemos quién agredió a Amaya (futbolista de Gutiérrez), pero tiene una marca y yo nunca dudo de los jugadores, porque lo he sido. Un testigo dice que hubo una agresión. Yo le dije al árbitro que tomara la mejor decisión para el bien de todos. Más allá de que es un evento deportivo muy importante para nosotros, de hecho estoy muy dolido, primero está la persona", expresó de antemano Daniel "Pipa" Garipe .

Según el dirigente, el jugador agredido fue asistido por tres médicos y todos constataron que no podía seguir jugando: "Yo lo conozco a Amaya de hace mucho tiempo y me juró que nunca había vivido una situación así. Se desbordó y me duele. Debía ser una fiesta y uno como cabeza de este club se pone mal porque hemos hecho mucho para llegar acá, hay mucho sacrificio detrás. Estas cosas empañan al fútbol.

Ahora esperan la resolución del Consejo Federal. "Hay que esperar a ver qué deciden. Esperemos que no pase nada malo y termine todo de la mejor manera. Esperemos que no haya sanción. Yo estoy muy mal, dolido", apuntó Garipe.