Eliminado por sus propios hinchas: Alianza y el peor final

No hay consuelo para el hincha de Alianza. El Consejo Federal resolvió eliminar al Lechuzo del Regional Amateur, tras las agresiones que sufrió el plantel de Gutiérrez en el Centenario por parte de un grupo de hinchas sanjuaninos. Hasta el momento no hay información si los agresores ya fueron identificados.

Violencia El presidente de Alianza, tras la agresión a un jugador mendocino: "Yo vi la marca, no dudo de los jugadores"

Trago amargo y mucha tristeza para que todo el esfuerzo que hizo el elenco de Pachi Pascual, se opacara por 'algunos'. El domingo pasado (en la ida de la semifinal de la Zona Cuyo), Alianza perdía 1-0 ante Gutiérrez y cuando el tiempo llegó al descanso, todo se embarró. Es que un grupo de hinchas del lechuzo increpó al plantel visitante y las condiciones para salir a jugar el complemento, no estaban. El mismo Daniel "Pipa" Garipe constató en el vestuario que el jugador de Mendoza estaba herido: "No sabemos quién agredió a Amaya, pero tiene una marca y yo nunca dudo de los jugadores, porque lo he sido", se había referido el presidente Lechuzo en el post partido.