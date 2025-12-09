martes 9 de diciembre 2025

¿Boxeo o futsal?

Todos contra todos: tremenda batalla campal entre jugadores en cancha de Hualilán

Unión le ganaba 5-2 a Hualilán por la fecha 17 del futsal sanjuanino, pero el triunfo quedó opacado por una violenta gresca entre jugadores tras el final del partido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
futsal

El encuentro disputado en la cancha de Hualilán transcurría con normalidad, con Unión imponiéndose con claridad en el marcador. Sin embargo, el clima cambió bruscamente después del silbatazo final. Lo que comenzó como un cruce verbal entre algunos jugadores terminó transformándose en una batalla campal a la vista de todos.

Varias personas que estaban en el lugar relataron que la discusión se inició en el centro de la cancha y, en cuestión de segundos, derivó en empujones y golpes. La sorpresa dominó a los hinchas que seguían retirándose de las tribunas, sin esperar que el cierre del partido se volviera tan hostil.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Todos contra todos: tremenda batalla campal entre jugadores en cancha de Hualilán Unión le ganaba 5-2 a Hualilán por la fecha 17 del futsal sanjuanino, pero el triunfo quedó opacado por una violenta gresca entre jugadores tras el final del partido. Video: Sueños en Juego (suej__sj) Todos los detalles en @tiempodesanjuan #violencia #deporte #sanjuan #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Finalmente, tras varios minutos de tensión, los protagonistas accedieron a retirarse y el episodio se dio por finalizado. A pesar de que no pasó a mayores, el cierre violento dejó una mancha en una jornada que, hasta ese momento, se había desarrollado con normalidad en la fecha 17 de la Divisional A del futsal sanjuanino.

Video: Sueños en Juego

