Tobías Martínez, de la felicidad a la amargura en La Plata

Un toque entre el “poleman” Todino y Martínez en la largada derivó en un recargo de 5 segundos para el sanjuanino y lo sacó de la pelea por el triunfo, aunque fue el primero en cruzar la meta. “Sobresalen mucho las ruedas y las camionetas se enganchan, pasó lo mismo que sucedió con Agustín (Martínez). Los comisarios tomaron la decisión rápido, por ahí no como hicieron conmigo y con Gianini”, se lamentó el piloto del RUS Med Team, que terminó 6º.

Todino mantuvo el liderazgo más allá del toque pero en la 8ª vuelta se vio superado por el propio Martínez. Sin tener el ritmo ideal, el “Gaucho” de Rivera debió lidiar con un grupo de 4 camionetas que circulaban muy cerca entre sí: las de Faín, Mariano Werner (Toyota Hilux), Agustín Canapino (Chevrolet S10) y Hernán Palazzo (Toyota Hilux).

El piloto del Azul Sport Team resistió en la punta hasta que a 5 vueltas del final el motor dijo basta. Fue entonces que Faín heredó el liderazgo, con la dificultad de tener la S10 de Martínez adelante. Y aunque estuvo a punto de perder el liderazgo con Werner en un par de ocasiones, el campeón 2024 de TC Pista Pick Up emergió victorioso, resultado que le valió avanzar 7 lugares en el campeonato (de 16º a 9º) y así situarse en el «grupo de los 12».

“No venía siendo un buen año, pero más allá de algunos abandonos y errores mío sabíamos que el potencial estaba. Fue una linda Final, áspera, ya que Germán (Todino) y Tobías (Martínez) venían haciendo lenta la carrera. Fue al límite, por los monstruos que tenía atrás y también por delante. Lo más difícil fue cuando Werner se me puso a la par por afuera en la curva de 90º, si él no quería, yo no doblaba…”, señaló Faín en Campeones Radio y AM590 Continental.

El santafesino compartió la ceremonia de premiación con los dos grandes referentes actuales del automovilismo argentino: Mariano Werner (Toyota Hilux) y Agustín Canapino (Chevrolet S10). El entrerriano, que sigue sin ganar, sumó su 3º podio de la temporada, mientras que para el arrecifeño cosechó el segundo “top 3”, y con el plus de haberlo logrado con el motor de repuesto.

“Fue una carrera difícil y apretada, en un momento parecía para cualquiera. Lo busqué, hicimos varias curvas a la par, pero tuve que levantar porque Nacho (Faín) se puso de costado y nos hubiéramos perjudicado los dos”, indicó Werner. El piloto del Coiro Competición hizo negocio por el campeonato, ya que amplió su ventaja sobre Juan Pablo Gianini (Ford Ranger), que hoy fue 10º, de 5,5 a 21 puntos.

Canapino, por su parte, afianzó su lugar en el “grupo de los 12”, ya que llegó en la 12ª posición en el campeonato a esta 5ª fecha y se fue 10º. “Es un podio inesperado, demasiado después del cambio de motor de ayer… Nos faltó potencia en las rectas, nos costaba mucho ahí y no tenía chances de intentar algo”, analizó el piloto del Canning Motorsports.

La próxima fecha del TC Pick Up se llevará a cabo del 15 al 17 de agosto en el autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

