Tivani, tras un inicio arrollador: "Amo representar a mi departamento".

"Fue un arranque muy lindo, poder terminar la primera etapa con una victoria", declaró Tivani,. "Quiero agradecer a toda la gente que nos apoya, a la Municipalidad de Pocito y a todos los que aportan para que podamos estar presentes en la Vuelta. Siempre es un placer usar esta camiseta", agregó.

WhatsApp Image 2025-01-25 at 21.51.31.jpeg

El pedalero también destacó el valor emocional de competir en su tierra: "Amo ver a mis amigos al costado del camino, disfruto mucho estar acá. Qué lindo que pude regalarle esta victoria a la gente que siempre está. Amo representar a mi departamento; los chicos de la Municipalidad me tratan muy bien".

WhatsApp Image 2025-01-25 at 21.51.30.jpeg

Sobre su desempeño en el Villicum, Tivani comentó: "Me gusta mucho terminar acá, lo tengo medido. Amo el Villicum; ya he conseguido varias victorias aquí, aunque me falta el campeonato argentino". Además, dedicó palabras especiales a su hermano y compañero de equipo: "Hermano, siempre lo he dicho y siempre lo diré: perro fiel. Lo que nos brindamos mutuamente no tiene precio. Compartir esto con él son cosas lindas. Me encanta correr con mi hermano y los chicos de Pocito".