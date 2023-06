Tiene su casa empapelada con fotos de Román e irá a La Boca a cumplir un sueño con su hijo

Atrás quedó la derrota en Mendoza. En San Juan y el resto del país no se habla de otra cosa que no sea del partido homenaje a Juan Román Riquelme. En una casita de calle Falucho, en el corazón del Pueblo Viejo, Oscar es uno de los aficionados que no puede manejar las ansias a pocas horas del cotejo. "Claro que vamos a estar en la despedida, va a ser un lujo para nosotros", confiesa entre las cuatro paredes del comedor de su casa, toda empapelada con fotos de Román, Maradona y otros ídolos xeniezes.

"Román es un ídolo indiscutido. Nos ha dado muchas alegrías. Yo tengo 50 años y lo he visto jugar en 30. Viajé fuera de Argentina para verlo jugar. Es otro Dios como Maradona. Ambos comparten la misma mitad del corazón del hincha de Boca. Yo sufrí mucho cuando falleció el Diego, no sé qué me pasaría cuando ya no esté él", dice el hincha sanjuanino, quien defiende a capa y espada el rol dirigencial que tiene hoy Riquelme.

El domingo va a estar explotado, pero el hincha de Boca llena la cancha todos los partidos. Me sigue sorprendiendo la pasión del hincha.

En el comedor de su casa, los bombos, banderas y camisetas ya están listos para partir a Buenos Aires. Oscar, quien es presidente de la Agrupación Azul y Oro, viajará al partido homenaje con un grupo de hinchas sanjuaninos. Cuenta que, si bien no tuvieron inconvenientes a la hora de adquirir la entrada, reconoce que cumplir el sueño de estar en la despedida de Román, acompañado de su hijo, significará un esfuerzo económico que no había hecho en mucho tiempo.

El hincha del interior, incluso el simpatizante de River, que quiere viajar a Capital Federal para ver al club de sus amores debe desembolsar una "fortuna". "Se gasta la vida... estaremos dos o tres semanas a fideos. Mi hijo, que no es socio, debe pagar 90 mil pesos como cualquier otro hincha. Es una locura, pero es un recuerdo que no se va a olvidar en la vida. Será algo muy lindo. Sé que para la gente del interior es muy difícil viajar. Pero yo le digo al hincha que, por más situación difícil que tenga, nunca se pierda la oportunidad de ir a la cancha. Es algo hermoso", expresa.

Para Oscar, el partido del domingo también se dimensiona por la presencia de Lionel Messi y de otros campeones del mundo: "Se reprogramó por muchos años y ahora se hará. Encima con Messi, el mejor del mundo, y Paredes, uno de los nuestros. Será fantástico y especial".

Más de una historia de pasión azul y oro

Tiene su casa empapelada con fotos de Román e irá a La Boca a cumplir un sueño con su hijo

