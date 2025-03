¡Tensión y controversia al máximo! El Real Madrid elimina al Atlético en penales y avanza a cuartos de final

Hay un hilo rojo que une al Real Madrid con la Champions League. No importa el rival. No importa el lugar. No importa el desarrollo. El resultado es siempre el mismo. La Casa Blanca gana. Atlético Madrid hizo un papel más que digno. Jugó un gran partido de ida, pero perdió 2-1 en el Santiago Bernabéu. Luego, en su casa ganó por la mínima y llevó la serie a la tanda de penales. Allí, con polémica incluída por el gol anulado a Julián Álvarez (según el VAR la tocó dos veces), el Merengue se impuso por 4 a 2 y logró la clasificación a los cuartos de final.