Tato González y su fuerte devoción a la Rosa Mística: del lugarcito en el vestuario a la historia fuerte que lo hizo creer

"En 2022 le diagnosticaron a una persona muy cercana del entorno familiar un tumor cerebral que no se podía operar. A raíz de eso, y consultando profesionales de acá, del país y también de afuera, todos opinaban lo mismo, como que eso estaba en una parte que no se podía tocar como para sacarlo", comenzó relatando el ex arquero.

Ante este dolor de la familia González, expresó que se aferró mucho la fe y ahí descubrió a la Virgen Rosa Mística: "Uno de esos días me encontré con un amigo (Pablo Cardozo) que hace años conocía. Yo estaba muy golpeado por la situación, era un momento delicado y no encontrábamos explicación. Pablo me prestó su oído y me habló de la fe, de la Rosa Mística; me dijo que le pidiera con fe, que me iba a ayudar mucho".

Junto a mi señora Delia no aferramos, hicimos promesas a la Virgen de Luján, Cura Brochero, Difunta Correa y mi amigo me hizo conocer a la virgencita. Él me dijo que acercara a fieles: "Es una historia muy linda, ahora las cosas están bien, sigue con su tratamiento y eso no avanzó", aseguró Fabián.

Fabián llevó su historia a la institución de calle Mendoza y con esta iniciativa también invitó al 'Purruco': "Cuando volví al club le comenté mi situación y junto a mi amigo (Pablo), lo invitamos si le interesaba ir a conocer a la virgencita, él tiene su imagen en la casa. Antes de los partidos siempre le pido, no sólo por el partido sino también por la familia".

"Pablo me dio una imagen para que la tuviéramos en el camarín del cuerpo técnico y que la lleváramos también a los viajes para que nos acompañe", cerró Fabián "Tato" González, sobre la devoción que tiene por la Virgen Rosa Mística.