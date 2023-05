Stalkeo y viaje relámpago a Calchín: la historia de la sanjuanina que fue sorprendida por Julián Álvarez

Por esa razón, en vísperas de su gran fiesta, su familia hizo hasta lo imposible para poder sorprenderla. El objetivo era nada menos que llegar al ídolo riverplatense, hoy en el Manchester City. En principio se tornó extremadamente difícil, ya que ni los papás de Constanza ni el resto del clan Molina tenía acceso al futbolista y a su entorno. Pero una tía, Cecilia, tuvo la ingeniosa idea de acudir a las redes sociales para intentar llegar a Julián.

Primero le escribió al propio jugador, luego a sus hermanos y después a todos los Álvarez que aparecían en Instagram y tenían relación con el famoso deportista. Habían pasado dos meses y nadie había respondido, siquiera leído los mensajes que había mandado Cecilia. Sin embargo, un día antes de la gran celebración, se escuchó el sonido de la notificación de la red de la camarita. "Hola, espero que le guste. Y muy feliz cumpleaños para ella", decía el mensaje que le enviaba un familiar, junto al saludo de Julián. Pese a la locura y emoción que despertó en la familia el mensaje, el video se guardó "bajo cuatro llaves".

Lo mismo ocurrió con la camiseta roja y blanca, similar a la de River, del Atlético Calchín, club donde el delantero hizo sus primeros goles. David, un tío sanjuanino que está radicado en Córdoba, hizo un viaje relámpago al pueblo de 3.200 habitantes que está ubicado a un poco más de una hora de Córdoba Capital. Pese a que la institución no tiene casacas a la venta, el hombre logró conseguirla, con el nombre del futbolista en la espalda, en una tienda del pueblo.

Todo esto Constanza lo descubrió recién en su cumpleaños de 15. Esa noche, después de ver el video que le habían grabado sus amigas, apareció el saludo de Julián.

"La verdad es que fue muy emocionante. Tenía la esperanza de que me consiguieran el regalo, porque había sido una promesa de mis papás, pero no me imaginé que iba a estar ese día porque no me habían dicho nada. Soy muy fanática de Julián desde que estaba en River, y lo sigo ahora en el Manchester. Tener la camiseta del club de su infancia es muy lindo; la uso ahora en varias ocasiones y ha generado una revolución, todos me preguntan dónde la conseguí", contó la protagonista.