Sorpresa: Remco Evenepoel no estará en el Tour de France, ¿qué pasó?

El ciclista belga Remco Evenepoel, que se retiró del Giro de Italia al dar positivo por COVID-19, mantendrá la planificación de la temporada y no disputará el Tour de France , según confirmó el director Patrick Lefevere, del Soudal Quick-Step.

"No estará en la salida del Tour. No vamos a trastornar su programa, no sería muy inteligente", declaró Lefevre a la radiotelevisión pública belga RTBF sobre la temporada del vigente campeón del mundo en ruta.