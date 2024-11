Sigue la novela con el futuro de Colapinto: Checo Pérez planta bandera en Red Bull y el argentino ¿se queda sin asiento?

La salida de Sergio 'Checo' Pérez empezaba a tomar fuerza y asomaba la posibilidad de que Franco Colapinto asuma para Red Bull. Sin embargo y pese a los malos resultados del mexicano en la temporada, no saldría de la escudería austriaca. Parece que el arreglo del trueque con Williams por Carlos Sainz no se efectuaría ya que, según medios españoles, la butaca no estará liberada en RB para el argentino.