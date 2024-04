Señalan a Lionel Messi de querer pegarle una trompada a un ayudante de Rayados de Monterrey

“No creo que me haya querido pegar porque me tuvo a un centímetro, me puso el puño al lado de la cara, él estaba buscando mi reacción”, dijo. Según explicó, él se acercó al capitán argentino para saludarlo pero el personal de seguridad lo frenó.

“Veo que estaba re caliente y cuando entraron los árbitros, encara Messi y les dice de todo... y atrás de él, ‘Tata’ Martino. Desubicadísimos los dos, si nosotros hacemos eso nos echan a todos a la mierd...”, agregó en el audio. Acto seguido, comentó que después la cosa se calmó y los jugadores fueron al vestuario.

Pero no terminó ahí: “Me acerqué a la gente de CONCACAF y les dije ‘si nosotros hacemos eso, nos echan a todos’... ¿para qué? El ‘Tata’ se dio vuelta y me empezó a decir de todo. Y apareció Messi y me quería comer crudo”.

“El enano estaba endemoniado, tenía la cara del Diablo, me ponía el puño al lado de la cara... no sé las cosas que me dijo pero no contesté nunca”, sentenció Nicolás Sánchez.

“Martino pobre pelot..., me decía ‘tanto vas a llorar’... un pelot... pero nunca respondí. Seguro borraron los videos porque los dejan mal parados. Quisieron ensuciar y embarrar la cancha pero no hubo piñas, pura discusión y apriete, estaban buscando que nos mandemos alguna macana”, cerró el auxiliar del Rayados de Monterrey.

Nicolás Sánchez comenzó su carrera profesional en Nueva Chicago, pasó por River Plate, Godoy Cruz y Racing Club en la Primera División argentina. Después fue parte del propio Monterrey en la Liga MX.

El próximo miércoles a partir de las 23.30, Inter Miami visitará al cuadro mexicano para remontar el 1-2 de la ida en el DRV PNK Stadium. El ganador clasificará a las semifinales del torneo más importante a nivel clubes de CONCACAF.