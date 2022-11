Scaloni volvió al país y rompió el silencio tras la lesión de Lo Celso

Consultado sobre la lesión de Giovani Lo Celso , quien corre serio riesgo de no poder estar en la Copa del Mundo, explicó: "Por ahora estoy tranquilo, porque lo único que podemos hacer es esperar los resultados médicos. Son cosas que podrían suceder, estamos valorando cómo está la situación tanto de él, como de otros jugadores. Lamentablemente podía pasar, son muchos partidos, el mes de octubre es cargado y podía pasar".

"Esperamos noticias para ver qué decisión tomamos. Todavía estamos a tiempo de dar la lista y veremos la respuesta de los chicos, pero no deja de ser una situación complicada. En estas condiciones con varios chicos que no están en condiciones de jugar, decidimos esperar hasta último momento", agregó en diálogo con ESPN.

Qué le dijo Scaloni a Lo Celso sobre su lesión y la chance de estar con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar

"Lo primero que le dije a él y que le digo a todo el mundo es que la salud del jugador es lo primero. No vamos a tomar ningún riesgo que no sea normal, no haremos nada innecesario para su salud", comentó el entrenador.

"Primero está el equipo y después pensamos en lo individual, son chicos que han estado desde el primer día con nosotros y eso pesa y lo sentimos, pero pensaremos en el bien del equipo", finalizó.

El mensaje de Scaloni a los hinchas de Argentina antes del Mundial

El DT de la Selección le bajó un mensaje a los fanáticos, que están muy ilusionados con el equipo de Lionel Messi y compañía: "El mensaje a la gente es que lo vamos a intentar. Esto es fútbol, un juego y es importante que lo entiendan".

"Todo va más allá de un resultado, la gente está identificada y eso está bueno", agregó.