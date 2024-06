Scaloni no dio nombres y jugó al misterio de cara al debut frente a Canadá

"El equipo se los voy a dar esta tarde a ellos, todavía no lo saben. Estamos bien, con las ideas claras y la dificultad que tiene este torneo. Pondremos lo mejor posible. Será una Copa América muy difícil, como lo es siempre. Estamos preparados para lo que viene. Están todos disponibles para el partido de mañana, van a jugar los que veamos mejor. Es lo mismo que jugar contra un europeo. Es una buena prueba. En base al rival vamos a poner el mejor equipo. Las conclusiones de los dos partidos es que los que han jugado están bien. Algunas dudas que teníamos con algunos las hemos resuelto. Que el que juegue demuestre que no quiere perder el puesto, esa es la base de todo. La base que tenemos respeta siempre al que no está jugando", declaró Scaloni.

Y agregó: "Canadá es muy buen equipo, tiene jugadores importantes, tiene un nuevo entrenador que trajo nuevas ideas. En el Mundial pasado hizo muy buenos partidos, no ha tenido la suerte que merecía. Es un rival difícil. El que piense que está todo dicho, se equivoca. La tensión en la Copa América es la misma, no cambia siendo Argentina. Disfrutamos la ansiedad de disputar partidos con la Selección."

Consultado sobre la polémica que despertó el estado del campo de juego, el DT aclaró: "No lo pisé, lo vi de afuera. El cuerpo técnico lo vio esta mañana, pero vamos a esperar porque dicen que va a mejorar. Ojalá que esté bien por el bien del fútbol".

"Conseguimos tener un proceso en la Selección. El balance, más allá de los títulos, es que hemos disfrutado un montón. Es un placer verlos entrenar y jugar, cómo se brindan. Aún no ganando, como en 2019, hemos podido seguir y demostrar que se pueden hacer cosas sin ganar y que todo el mundo esté contento con lo que estos chicos brindan", sentenció.

La Selección Argentina afronta esta tarde su último entrenamiento en Atlanta y Scaloni terminará de definir el once para el estreno, que todavía tiene algunas dudas.

En la defensa, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez pelean para jugar al lado de Cristian Romero, aunque el jugador de Manchester United parece correr con ventaja.

Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, en tanto, pugnan por acompañar a Rodrigo De Paul y Paredes en el mediocampo.

La gran novedad sería la inclusión de Ángel Di María sobre la banda derecha, lo que provocaría una variante táctica para pasar a formar un 4-4-2.

En el ataque, Messi será titular y capitán y el puesto del 9 se lo disputan Julián Álvarez y Lautaro Martínez.