Santi Álvarez y un estreno glorioso en San Juan: corrió con un auto nuevo y se llevó el "Desafío de las Estrellas"

Cabe destacar que Álvarez había arrancado en la posición 21°.

"El auto fue muy bueno así que nada, estoy muy agradecido. El funcionamiento del auto era muy bueno porque sino, no sabía que me tenía que defender. Pero en el relanzamientos me defendía y después yo me le escapaba un poquitito al resto, así que nada, estoy muy feliz y muy contento. Sabía que algún día iba a llegar porque estaba muy confiado de que iba a pasar, pero bueno, nada, muy pronto, la verdad que estoy feliz", expresó el ganador.

Detrás del flamante ganador del Desafío de las Estrellas quedaron Mangoni, Risatti, Jakos y Ebarlín. Completaron los mejores diez Ledesma, Lambiris, Werner, Trucco y Santero.