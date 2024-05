Sanjuaninas superpoderosas: de levantar pesas de 150 kilos a mover camiones de 10 toneladas

En el gimnasio Nyma de Villa Krause, Priscila Yornet (26) y Marisa Romero (26) son dos de las chicas que eligieron salir de lo convencional para transformarse en atletas de hierro. "Yo arranqué en el 2001, después de la pandemia. Es un deporte que realmente no esperaba hacer porque siempre era como mal hablado. Es más, arranqué a estudiar y me dijeron que era el deporte de los albañiles, porque se levanta peso a lo tonto", expresó Priscila. Su compañera contó que empezó con la halterofilia por el crossfit, y como se interesó aún más por la disciplina, decidió empezar a entrenar con Alberto Armas, el referente del deporte, en el Gimnasio Olimpo: "Me di cuenta que me gustaba más que el crossfit y me metí de lleno. En un principio solía haber prejuicios sobre el cuerpo, sobre cómo iba a verme, pero nada que no pasa en otros deportes también. Lo que me gustó de la disciplina es que habían niños y niñas, hasta personas mayores, y eso me generó mucha satisfacción".

Ambas comenzaron con barritas pequeñas y hoy levantan hasta 150 kilos en levantamiento de peso muerto, 72 kilos en snatch o arrancada (combinación entre sentadillas y press militar), y hasta 90 en clean o cargada (es el movimiento con el que levantas la barra desde el suelo hasta tus hombros). "Yo entreno cuatro veces por semana rondando las 2 horas. Si estoy complicada con los tiempos por la facultad y el trabajo intento ir al menos tres veces. Las mujeres entrenamos a la par de los chicos. Es un deporte como cualquier otro, que se entrena y uno se exige siempre un poco más. Es ahí donde se genera un desafío y es muchas veces lo que engancha", agregó Marisa.

WhatsApp Image 2024-05-25 at 18.57.08 (3).jpeg

En la casa de la halterofilia en San Juan, la casa de Alberto Armas y su hijo Sergio, también entrena Marcia, quien empezó también con los ejercicios tradicionales de cualquier gimnasio y luego, como le fue agarrando el gusto al levantamiento de pesas, decidió conocer en profundidad la disciplina. A su familia le generó un poco de miedo, claro, por el desconocimiento sobre el deporte, pero con el tiempo se fue adaptando y asociando también a la actividad. "No estoy en la franja etaria para ser profesional, pero me tomo esto con mucha seriedad. Implica levantarse temprano, venir a entrenar aunque uno a veces no quiera, cumplir con todos los bloques o las disposiciones que tiene el plan. Entonces como que está en el medio de lo profesional, pero no es un hobby. Si bien yo tengo mis responsabilidades laborales, el levantamiento y la parte deportiva sí ocupa un lugar bastante importante dentro del día", señaló.

Marcia, quien fuera del gimnasio es docente en escuelas de Pocito, Caucete y Rivadavia, se inicio levantando una barra de 12 kilos y hoy puede levantar hasta 90, que es el doble de su peso. "Soy la única que entrena de mañana y hace levantamiento, entonces, combinado con mi altura y mi género, causa más que nada sorpresa. Es como que dicen `mirá, es muy pequeña y levanta esos kilos`. Se quedan más que nada asombrados por la fuerza y por la destreza que vamos manejando en el deporte. Me pasó una vez de ir a competir a Caucete y sin darme cuenta, estaban mis alumnos en la tribuna. Me gritaban , `vamos profe, vamos profe`. Ya todos conocen mi faceta deportiva".

WhatsApp Image 2024-05-25 at 18.57.08.jpeg

En la halterofilia, las chicas usan muñequeras, rodilleras o vendas para rodillas, y también unos straps, que son tipo bandas que van en la muñeca, para mayor concentración en el agarre. También unos zapatos con un taco de madera para un mejor equilibrio al momento de entrar en una sentadilla.

En el strong la exponente es Julia Reta, quien hace poco se transformó en la sanjuanina más fuerte al mover un camión de casi 10 toneladas. Ella es docente y desde 2018 forma parte del mundillo de los fierros: "Siempre se movía una camioneta, pero este año decidí ir por más. Y la tirada del camión, que fue un Iveco,fue por 15 metros. Fue una cuestión de técnica, más que todo. Hay muchas personas que por ahí se presentan al torneo y no saben bien, no practican lo que son las técnicas. Entonces, vos sabiendo la técnica, ya sabes cómo te vas a parar, cómo vas a mover los pies, cómo vas a posicionar las manos".

WhatsApp Image 2024-05-25 at 18.57.08 (1).jpeg

Si bien antes ya participó de competencias de powerlifting, decidió volcarse más por el strong y las cargas más pesadas. "Siempre me llamó la atención. Hace seis años me empecé a dedicar más a lo que serían las competencias, los torneos, pero de a poco, porque fue todo un proceso para mí. Los primeros torneos fueron bastante complicados, algo nuevo para mí. Pero era cuestión de animarse, probar. Al principio no me iba muy bien, pero bueno, fue mejorando de a poco y hoy ya tengo más cancha, digamos", comentó.

Las competiciones modernas de Strongman implican una serie de pruebas que ponen a prueba la fuerza, la resistencia y la potencia de los atletas, como la elevación de rocas, el remolque de camiones y el lanzamiento de objetos pesados.

WhatsApp Image 2024-05-25 at 18.57.08 (4).jpeg

Tiene el total apoyo de su familia, quienes la acompañan en cada competencia, aunque su mamá todavía no se animó a verla en vivo y en directo. También mencionó a sus alumnos, compañeros de trabajo y demás conocidos, quienes la apoyan y alientan a seguir derribando estereotipos: "Yo les digo que hay que romper mitos, hay que animarse a más. Yo creo que de a poco las chicas van tomando más conciencia, y lo digo más que nada por el lado de la salud. Yo tengo 42 años y tengo una salud impecable, cada día me siento mejor. Pero también hay detrás un montón de cosas, como es una dieta, un entrenamiento de prácticamente cuatro veces a la semana. Es una cuestión de elección, de elección que yo tengo y que a mí me gusta y me hace sentir bien".