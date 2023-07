San Martín y Desamparados, protagonistas de un partido histórico en la final del fútbol sanjuanino

Partido interesante y que promete mucho. Los equipos sanjuaninos vienen de hacer una buena campaña en la fase regular y después de dejar a varios en el camino, por destino -o no- se verán las caras en un encuentro por el título del Torneo Jazmín Videla. No sólo se pone en juego un resultado, sino más bien el llevar por delante el mástil de los colores y el dejarlo todo en un clásico. Va a tener otro condimento y la previa ya dice mucho. Los vestuarios son motivacionales y de arengas, no queda nada para el duelo de las pibas en el Estadio San Juan del Bicentenario.