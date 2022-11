San Martín sufrió una baja de peso a dos semanas de arrancar la pretemporada

Siguen las bajas en San Martín de San Juan a días de comenzar una nueva pretemporada pensando en el 2023. Se trata del arquero titular de la última temporada, Nicolás Avellaneda, quien confirmó en redes sociales que no seguirá en el equipo verdinegro.

"No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle a mis compañeros, utileros, cuerpo médico, a los dos CT que tuvimos este año, al personal que trabaja en el club, dirigentes y sobre todo, a los hinchas verdinegros que nos acompañaron durante toda la temporada, hasta la última fecha con la misma ilusión que nosotros. No me quedan dudas que pronto van a volver donde se merecen estar. Gracias", escribió el arquero en su perfil de Instagram.