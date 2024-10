San Martín, con la calculadora en la mano: qué necesita para arrebatarle la punta a los tucumanos y cuáles son las cuatro finales que le quedan

San Martín todavía se lamenta el 0-0 ante Agropecuario . La gente preparó una fiesta por el aniversario y el domingo no pudo terminar feliz. No sólo desperdició dos penales en cuatro minutos , sino que por malas decisiones perdió chances de cortar puntos ante el Ciruja, que encima ganó y se fue a 9 unidades. Concepción saca números y matemáticamente hay chances, pero... ¿Qué necesita para arrebatarle la punta a los tucumanos y cuáles son las cuatro finales que le quedan?

image.png

El duelo de Santos dejó tambaleando el presente de San Martín. Es que hasta ese momento era una pelea codo a codo, pero todo se terminó pinchando después. Si bien no perdió, pero fueron cuatro partidos consecutivos en los que se vio un quiebre y eso repercutió en la tabla: tres empates (0-0 vs. Arsenal, 0-0 vs. Rafaelea 0-0 vs. Agropecuario) y una victoria (2-0 vs. Brown Puerto Madryn) en cuatro partidos. Mirándolo así no está mal, pero en el beneficio que tiene el puntero con la final directa por el ascenso, es de lamentarse y esa es la bronca que se mastica en los pasillos del Pueblo Viejo.