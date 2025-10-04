sábado 4 de octubre 2025

Torneo Clausura

San Martín buscará oxígeno ante Instituto, en un partido clave para seguir con vida en la categoría

Desde las 16.45hs, el Verdinegro recibe a Instituto de Córdoba en el Hilario Sánchez. En medio de la lucha por la permanencia, el equipo de Leandro Romagnoli necesita sumar para sostener su esperanza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
fgd

San Martín buscará dar el golpe este sábado para renovar la ilusión de todo Concepción. Desde las 16.45hs, recibe a Instituto de Córdoba en el estadio Hilario Sánchez, con Sebastián Martínez como árbitro principal y Silvio Trucco a cargo del VAR. La definición del encuentro puede ser determinante para el Verdinegro en su objetivo de mantener la categoría, y cada detalle del juego será clave para inclinar la balanza a su favor.

El cuerpo técnico, encabezado por Leandro Romagnoli, trabajó durante la semana en reforzar la solidez defensiva y mejorar la circulación en la mitad de la cancha. La concentración y la intensidad en los entrenamientos buscan trasladarse al partido, donde no habrá margen de error.

Entre las novedades, Leandro Barrera, juvenil goleador de Reserva, vuelve a ser convocado y podría tener su chance en Primera. Su inclusión le da al equipo una alternativa ofensiva fresca para los momentos decisivos del partido.

Probables formaciones:

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González, Santiago Salle, Sebastián González; Jonathan Menéndez e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Leonel Mosevich, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Jonás Acevedo; Alex Luna y Luca Klimowicz (o Nicolás Cordero). DT: Daniel Oldrá.

