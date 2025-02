San Lorenzo, tras los pasos de una ex figura del Real Madrid: quién es

Illarramendi es un mediocampista central con experiencia en la elite del fútbol europeo. Luego de un paso por el Real Madrid entre 2013 y 2015, donde fue parte del plantel que conquistó la Liga de Campeones 2013/14 y enfrentó a San Lorenzo en la final del Mundial de Clubes 2014, regresó a la Real Sociedad, donde se consolidó como capitán. En su última etapa jugó en la MLS con el FC Dallas, disputando 42 partidos y anotando dos goles en un año y medio.

El ofrecimiento del jugador no fue descartado por la dirigencia de San Lorenzo. Según trascendió, desde el aspecto económico no habría grandes diferencias para alcanzar un acuerdo, aunque la decisión final no depende exclusivamente de la dirigencia. Miguel Ángel Russo, entrenador del equipo, aún no está plenamente convencido de sumar a Illarramendi, ya que el mediocampo fue una de las posiciones que reforzó en este mercado con las llegadas de Emanuel Cecchini y Nery Domínguez.

Uno de los factores que podrían inclinar la balanza es la relación del español con Iker Muniain, referente dentro del plantel azulgrana, con quien compartió enfrentamientos durante más de una década en La Liga. Se especula que el propio Muniain pudo haber tenido contacto con su ex rival para interiorizarlo sobre la situación del club y la posibilidad de su llegada.

El mercado de San Lorenzo en este período estuvo marcado por nombres sorpresivos y situaciones que quedaron truncas. Sonaron figuras como Keylor Navas, quien finalmente se unió a Newell’s, y otros arqueros europeos como Andries Noppert y Benjamin Lecomte. En el plano ofensivo, hubo expectativas por el regreso de Tito Villalba y la posible llegada de Nicolás Lodeiro, pero ninguna de estas operaciones se concretó.

San Lorenzo tiene tiempo hasta el 12 de marzo para definir si incorporará a un cuarto refuerzo, debido a que aún no se cerró formalmente la salida de Luján al Inter Miami. En este escenario, las negociaciones podrían avanzar en los próximos días si el club decide apostar por la experiencia de Illarramendi para reforzar el mediocampo. El ex Real Madrid ha mostrado interés en sumarse al fútbol argentino y estaría dispuesto a negociar los términos de su contrato con San Lorenzo.

Vale destacar que el Ciclón inició de buena manera el Torneo Apertura, al ostentar siete unidades tras tres presentaciones y ser uno de los escoltas del líder Independiente junto a Rosario Central. El conjunto azulgrana superó a Talleres de Córdoba y Gimnasia y Esgrima La Plata e igualó contra River Plate. Su próxima presentación será el sábado ante Vélez, vigente campeón del fútbol argentino, en Liniers.

FUENTE: Infobae