San Juan presentó el Seven del Sol: cuándo arranca y qué equipos están confirmados

El Rugby promete una verdadera fiesta con el torneo Seven del Sol que se disputará en San Juan. Este viernes se realizó la conferencia en la sala de prensa del Estadio Aldo Cantoni. Cuándo arranca y qué equipos están confirmados.

El Seven del Sol es uno de los eventos más destacados del calendario deportivo de San Juan y habrá una apuesta firme junto a la Unión Sanjuanina de Rugby para recibir este torneo que sin duda será el impulsor para seguir creciendo en el deporte de la guinda y sin duda promocionar los valores fundamentales: respeto, trabajo en equipo, disciplina y esfuerzo.

La mesa de la conferencia de prensa estuvo conformada por el Ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; Secretario de Deportes, Pablo Tabachnik; Presidente de la Unión Sanjuanina de Rugby, Lucas Berdeguer; Vicepresidente de la Unión Sanjuanina de Rugby, Jorge Barrera; entrenador principal, Javier Sánchez; y el capitán del equipo de San Juan, Juan Pablo Castro.

image.png

En esta edición del Seven, participarán seis importantes uniones de rugby del país: Unión de Rugby de Tucumán, Unión de Rugby de Salta, Unión Santiagueña de Rugby, Unión Cordobesa de Rugby, Unión de Rugby de Cuyo (Mendoza) y la Unión Sanjuanina de Rugby.

El equipo de trabajo que está detrás de la preparación y organización de este evento está compuesto por un experimentado grupo de profesionales que trabajan para asegurar un desempeño óptimo de los equipos, como: Javier Sánchez – Entrenador Principal, Pablo Tinto – Entrenador Asistente, Mariano Olguín – Entrenador Asistente, Pablo Scadding – Preparador Físico, Pablo Cortéz – Preparador Físico y Fernando Mraca – Manager.

image.png

Este torneo se disputará el sábado 2 de noviembre en las instalaciones del San Juan Rugby Club. Además, el evento contará con la destacada participación de Santiago Gómez Cora, entrenador de la Selección Argentina de Rugby Seven, quien ha sido una figura fundamental en el desarrollo del rugby seven a nivel internacional. Su experiencia y liderazgo han sido determinantes en el éxito de Los Pumas Seven, y su presencia en San Juan subraya la importancia de este torneo dentro del panorama del rugby argentino.