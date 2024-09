San Juan, lista para un nuevo fin de semana a puro deporte

Fútbol

Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División – Masculino: programación de la novena fecha del Torneo de Verano.

Sábado 14/09: 9 de Julio vs Peñarol, López Peláez vs Marquesado, Minero vs Colón Junior y Unión de Villa Krause vs San Lorenzo de Ullúm (21:30 horas).

Domingo 15/09: Desamparados vs Villa Obrera, Rivadavia vs Sp. Picón, Del Bono vs Aberastain, Juventud Zondina vs Trinidad y Carpintería vs Atenas.

Lunes 16/09: San Martín vs Alianza

Horarios de partido: 14:30 Cuarta División - 17:00 Primera División.

Segunda División – Masculino: programación del fin de semana.

Zona Reválida – Fecha 10

Sábado 14/09: Villa Ibáñez vs Juventud Ullunera, Centenario Olímpico vs San Agustín y Los Pumas vs San Damián (cancha de Juventud Rivera).

Domingo 15/09: Huarpes vs Rivera (cancha de San Damián), Rawson Junior vs Fiorito (cancha de El Globo) y Defensores de Argentinos vs Punteto.

Zona Campeonato – Fecha 12

Sábado 14/09: Sarmiento vs Juventud Unida, El Globo vs Árbol Verde y Recabarren vs Defensores de Los Andes.

Domingo 15/09: Villa Hipódromo vs Libertad Juvenil.

Horarios de partido: 14:30 Cuarta División - 17:00 Primera División.

Primera División – Femenino: programación de la séptima fecha del Torneo de Verano.

Sábado 14/09: Trinidad vs Villa Obrera (16:30 horas) y Atenas vs Las Águilas (17:00 horas).

Domingo 15/09: Desamparados vs Colón Junior (10:30 horas), Alianza vs San Martín (17:00 horas), Palermo vs Centenario (16:30 horas) y Minero vs 9 de Julio (17:30 horas).

Segunda División – Femenino: programación de la quinta fecha del Torneo de Verano.

Sábado 14/09: Rivadavia vs Academia Rawson (16:30 horas).

Domingo 15/09: Carpintería vs Unión de Villa Krause (9:30 horas) y Rufrano vs Alianza (9:30 horas).

Libres: Universidad y Defensores de los Andes.

Ciclismo

De pista

Este domingo 15, desde las 16 horas, en el Velódromo Vicente Alejo Chancay de Pocito se correrá la sexta fecha de la temporada sanjuanina de ciclismo en pista. Habrá damas y varones desde categorías Menores a Elite Organización: Club Del Bono. Fiscalización: Federación Ciclista Sanjuanina. Inscripciones: sábado 14 de septiembre, de 18 a 21 horas, en sede de la federación en Avenida Rawson 860 sur, Capital.

Programación:

-Clasificatorias de persecución individual (1x2000) y velocidad olímpica.

-Categoría Damas Menores (vuelta a los puntos – 40 giros).

-Repesca clasificatoria (scratch – 15 giros).

-Categoría 2010-2011-2012 (vuelta a los puntos – 50 giros).

-Categoría Junior (bola de nieve – 25 giros)

-Categoría Elite (bola de nieve – 35 vueltas).

-Categoría 2008-2009

-Categoría Junior (vuelta a los puntos – 80 giros)

-Categoría Elite y Sub 23 (vuelta a los puntos – 120 giros)

-Premiación.

De ruta

Este sábado 14, desde las 15:15 horas, en el Departamento San Martín habrá una carrera en ruta para categorías libres y máster. Concentración: calle Rawson e Independencia, San Ceferino. Organiza: Agrupación Provincial de Ciclismo Libre y Máster.

De montaña

Este domingo 15, en el Departamento Valle Fértil se disputará una nueva edición del Desafío Valle de la Luna. La actividad se celebrará en Ischigualasto. La competencia contará con ciclistas hombres y mujeres, de todas las categorías, en las divisiones competitivos y promocionales. Largada a partir de las 6 horas. Organiza: Asociación Civil San Juan, Sol y Aventura.

Básquetbol

Federación Sanjuanina de Básquet

Nivel 1 – Masculino: resultados y programación de la sexta fecha del Torneo Clausura.

Ausonia 71-53 Lanteri

Unión Vecinal de Trinidad 40-74 Inca Huasi

Urquiza vs Universidad

Estrella vs Sanjuanino Junior

Hispano vs Jáchal BC

Los tres partidos restantes se jugarán este viernes 13/09 a las 22 horas.

Nivel 1 – Femenino: programación de la sexta fecha del Torneo Clausura

Isca Yacú vs Aramburu (domingo 15 a las 22 horas).

Urquiza vs Estrella (domingo 15 a las 12 horas)

Sanjuanino Junior vs El Ceibo (domingo 15 a las 20 horas).

Universidad vs Lanteri (martes 17 a las 21 horas).

Hockey sobre patines

Superliga Femenina

Fecha 10 (última de la primera ronda).

Sábado 14/09: Barrio Rivadavia (SJ) vs Godoy Cruz (MZA) a las 18 horas.

Campeonato Argentino Infantil Masculino

Este certamen nacional se está disputando desde el lunes pasado en San Juan. Estadio La Superiora y Olimpia Patín Club son las sedes del torneo. Este viernes 13/09 se jugarán semifinales. Las finales se jugarán el sábado 14/09, en La Superiora, desde la mañana en adelante.

Fase Final A1 (Copa Oro)

Estadio La Superiora

19 horas: Atlético Argentino (SJ) vs Valenciano (SJ)

20:15 horas: Olimpia (SJ) vs Concepción (SJ).

Fase Final A2

Estadio La Superiora

15 horas: Bancaria (SJ) vs Casa de Italia (MZA)

16 horas: UVT (SJ) vs Aberastain (SJ).

Fase Final A3

Estadio La Superiora

11 horas: Recreativo (ER) vs Estudiantil (SJ)

12 horas: Barrio Rivadavia (SJ) vs Hispano (SJ).

Fase Final A4

Olimpia

12 horas: Estudiantil Porteño (BA) vs Social San Juan (SJ)

13 horas: Argentinos Juniors (BA) vs Bernardino Rivadavia (MZA)

Rugby

Unión Sanjuanina de Rugby

1) Este sábado 14/09, desde las 10 horas en adelante, en el predio anexo de Universitario Rugby en Pocito se celebrará un torneo internacional cuadrangular de rugby masculino. Estarán presentes las divisiones Menores M-17 de San Juan, Mendoza, Córdoba y Chile. Entrada: $1.000 por persona.

2) Este domingo 15/09 se disputará la tercera fecha del Campeonato Clausura para el programa Desarrollo. La actividad comenzará a las 11 horas en el polideportivo municipal de Angaco, en calle Nacional y Plumerillo.

Artes marciales

Marcial Chaiu – Do – Kwan

Este sábado 14 y domingo 15 de septiembre se celebrará en San Juan la 28° edición de este tradicional evento deportivo. La actividad se llevará a cabo en el estadio Aldo Cantoni. Habrá 200 participantes, provenientes de San Juan, Mendoza, San Luis y Chile. Horarios: sábado 19 a 23 horas y domingo desde 14 horas en adelante.

Deporte motor

Este fin de semana, San Juan será anfitriona del Touring Car Championship de South América (TCR Sudamérica), competencia de automovilismo. La competencia se llevará a cabo en el Circuito San Juan Villicum. Más información en el siguiente enlace.

Juegos Evita Provinciales

Esta semana comenzó la instancia municipal de la tradicional competencia. Rivadavia y Chimbas fueron los primeros departamentos. Más información en el siguiente enlace.

Eventos

Batalla de arqueros

La cita está prevista para este domingo 15/09 en el estadio San Juan del Bicentenario. La actividad está pactada de 9 a 14 horas. Participarán arqueros de categoría Libre, Sub 23, Juveniles A y B. Más información en el siguiente enlace.

FUENTE: Secretaría de Deportes