Sacó campeón a Marquesado, lo llevó al Regional y terminó echado por WhatsApp: así se enteraba "Cachilo" Magallanes de la noticia

Todo Marquesado todavía está sorprendido por la noticia del despido de Cachilo Magallanes . El entrenador preparaba la práctica de esta tarde, cuando el presidente le notificó por un audio de WhatsApp que no iban a contar más con él. "Esos tres o cuatro que están en a Comisión es gente mala leche, desde hace rato me querían sacar", le dijo a Tiempo de San Juan .

image.png

"Lo problemas vienen desde ahí, porque creen que puse con intención al Beto (Alberto Cortéz) y Fino (Julio Balmaceda) para que Trinidad nos quite los puntos. Nunca uno de ellos (dirigente) vino a decirme que no se podía, te juro que yo no lo sabía".

En los años que estoy dirigiendo nunca leí el reglamento, pero ¿por qué no vino uno de ellos a decirme que no se podía? Nos habíamos quedado con la Copa Rivadavia, fuimos campeones, entramos al Regional y ahora yo también quería ser campeón En los años que estoy dirigiendo nunca leí el reglamento, pero ¿por qué no vino uno de ellos a decirme que no se podía? Nos habíamos quedado con la Copa Rivadavia, fuimos campeones, entramos al Regional y ahora yo también quería ser campeón

Cachilo Magallanes planificaba la práctica de este lunes, cuando lo sorprendió un audio del presidente Fabián Fernández echándolo del club: "El viernes ya estaban raros conmigo, como que la cosa ya estaba decidida, y después me llega un audio de él diciendo que se juntaron y que no quieren que siga".

"Hola Cachilo, cómo estás? mirá nos hemos juntado con la Comisión y no vamos a contar más con vos, así que ya no estarías con nosotros para dirigir la Primera", comienza diciendo Fabián Fernández en el audio de WhatsApp. Lo demás fue agradecimiento y le otorgó la posibilidad de charlar en la semana 'para aclarar los tantos'. Lo echó por la aplicación de mensajería en un audio de 1 minuto 16 segundos.

image.png

"Es gente mala leche que querían que deje el cargo hace rato. Me molesta porque quieren ensuciar lo que hice en Marquesado. Estoy con mucha bronca, yo ponía la camioneta para buscar a los pibes, compraba hielo para que se pongan después de los partidos, jodía a la gente para que nos ayude, yo quería ganar este torneo", se lamentó el entrenador, que ahora deberá despedirse -o no- del equipo que está clasificado a los playoff del fútbol sanjuanino.

Después de esto los jugadores no entienden nada, me escriben que ahora no quieren ir a entrenar, pero el club y los hinchas no tiene nada que ver Después de esto los jugadores no entienden nada, me escriben que ahora no quieren ir a entrenar, pero el club y los hinchas no tiene nada que ver

Sacó campeón a Marquesado, lo llevó al Regional y terminó echado por WhatsApp: así se enteraba "Cahilo" Magallanes de la noticia