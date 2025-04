Roban y golpean en Marquesado a la campeona argentina de MTB: "Tengo una impotencia muy grande"

"La verdad que no es muy frecuente que haga estos videos pero me pareció necesario", comenzó diciendo Gutiérrez en una historia publicada en su cuenta de Instagram. "Recién hace un rato llegué de pedalear y a las 4 de la tarde, específicamente en el centro de Marquesado, me robaron. Se me puso una moto al lado, con dos tipos con casco, y gracias a Dios no pasó a mayores. Fue nada más que un forcejeo, me golpearon la cara, pero no me caí de la bici, ni tuve ningún daño mayor. Así me robaron el celular", contó la ciclista visiblemente conmocionada.