Riveros, entre la alegría por el título y el respeto a su hermano: "Lo tengo a él en Colón, pero sé que está orgulloso de mí"

Más allá del logro grupal, su actuación personal fue determinante: dos goles en una final y el corazón puesto en cada pelota. “Bueno, los nueve siempre quieren hacer goles, así que mi idea... y bueno, los nueve, todos, dentro de todo, quieren hacer goles. Así que gracias a Dios hoy se me pudo dar”, expresó.

Pero no todo fue festejo. Enfrente estaba su hermano, su sangre y una infancia compartida con una pelota entre los pies. “Un momento por ahí no tan feliz, porque de aquel lado lo tengo a él y sé que lo siento también. Pero también estoy orgulloso de mí porque gracias a Dios hoy se me pudo dar el campeonato”, dijo Luciano, con la mezcla justa de respeto y emoción.

La historia entre los hermanos Riveros empezó desde chicos, llevados por su papá, que también fue futbolista, a los entrenamientos en Sportivo Rivadavia. Claro que con el correr de los años cada uno fue forjando su propio camino, siempre respirando fútbol y dejando en claro la admiración de uno por el otro. Y eso se vio reflejado este domingo en Pocito, cuando el otro fue rival en la final más importante de sus vidas.