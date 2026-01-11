domingo 11 de enero 2026

River y su primer amistoso del 2026: a qué hora juega, dónde verlo y el once posible de Gallardo

El equipo argentino tendrá su primer partido del año y será frente a Millonarios por la Serie Río de La Plata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

River empieza a definir su primer equipo del año y Marcelo Gallardo imagina una formación que, como suele suceder en las pretemporadas, mezcla certezas con pruebas. De cara al amistoso ante Millonarios en Montevideo, el foco inicial está puesto en el ataque, donde el DT busca ritmo y asociaciones desde el arranque del 2026.

En el arco, habrá una novedad importante. Santiago Beltrán se perfila para ser titular debido a las bajas por lesión de Franco Armani y Ezequiel Centurión, además de la salida de Jeremías Ledesma. Para el juvenil, será una oportunidad valiosa de mostrarse y responder en el primer compromiso del año.

La defensa es la zona con más interrogantes, especialmente en el lateral izquierdo. Marcos Acuña no está al ciento por ciento por un traumatismo en el pie y podría ser preservado, lo que abre alternativas como Matías Galarza o Juan Portillo. En el resto de la línea, el Muñeco apostaría por nombres con continuidad y buen presente físico.

En la mitad de la cancha, Fausto Vera asoma como el volante central elegido, respaldado por el rodaje que trae y el conocimiento del sistema. A su izquierda se mantendría Giuliano Galoppo, mientras que por el sector derecho la duda pasa entre Kevin Castaño y Aníbal Moreno, dos opciones que Gallardo evalúa con cautela.

En el frente ofensivo, Sebastián Driussi se perfila como la principal referencia de área. A sus costados, Juan Fernando Quintero y Facundo Colidio aparecen con ventaja para iniciar, aportando creación y movilidad entre líneas. Maximiliano Salas esperaría en el banco.

El posible once de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña o Juan Carlos Portillo o Matías Galarza; Kevin Castaño o Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Los datos de River vs Millonario

  • Hora: 21.
  • TV: Disney +.
  • Árbitro: A confirmar.
  • Estadio: Gran Parque Central.

