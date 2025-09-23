River, rumbo a Brasil: la lista completa de Marcelo Gallardo para dejar todo ante Palmeiras

Con la lista de convocados confirmada, River emprendió rumbo a Brasil y ya empezó a "jugar" la revancha con Palmeiras antes de pisar el particular sintético del Allianz Parque. La vieja guardia y los habituales componente titulares volvieron a la nómina como era esperado y reemplazaron a los juveniles que estuvieron en la derrota con Atlético Tucumán.

La principal novedad entre los citados que irán en busca de revertir el 1-2 en el Monumental y dar el golpe de visitante es Giuliano Galoppo, quien se había perdido el primer chico por suspensión y ahora no solo se subió al avión, sino que además será titular.

El ex San Pablo, junto a Juan Portillo (zaguero en la ida), son alternativas para sumarse a un medio que podría llegar a tener cinco hombres, dado que el experimento de los tres centrales no volverá a tener lugar y Marcelo Gallardo buscaría acumular futbolistas para ganar el eje del campo. La duda pasa por Ignacio Fernández o Juan Fernando Quintero como el más adelantado para complementar a Enzo Pérez y Kevin Castaño.

¿Y entre las bajas? Además de la larga lista de juveniles que viajaron a Tucumán, la ausencia más sensible de River lleva el nombre de Sebastián Driussi, quien sufrió un desgarro en el posterior el miércoles pasado y se perderá el cierre de la llave con Palmeiras.

Por su parte, Ian Subiabre volvió a quedar afuera como consecuencia de los nulos avances en su renovación. Hasta que no firme el acuerdo por la extensión contractual que le ofreció el Millonario hasta 2028, la decisión institucional es que no juegue ni sea parte del Mundial Sub-20 con la Selección Argentina.

La probable formación de River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Ignacio Fernández o Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas.