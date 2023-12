Riquelme rompió el silencio tras las elecciones: "Voy a seguir siendo hincha"

Tras una ovación de los presentes, el flamante mandatario continuó: "Yo me siento uno más de todos ustedes, a ustedes les toca cuidar al club en diferentes sectores, a mi me toca ahora estar como presidente del club eso no me va a cambiar la vida, voy a seguir siendo hincha del club, voy a seguir siendo uno más de ustedes y necesito que todos me ayuden. Tenemos que seguir haciendo que el club cada día siga creciendo, tenemos que seguir siendo el más grande de Sudamérica, para mi somos el más grande del mundo, y solamente darles las grancias".

Boca y la reunión clave con Diego Martínez

Juan Román Riquelme, avanzó fuerte para cerrar la llegada de Diego Martínez como entrenador del equipo. Si bien todavía resta resolver su desvinculación de Huracán, lo cierto es que el Consejo de Fútbol ya dio el primer paso: tuvo una reunión con el representante del director técnico para comenzar a pulir su desembarco. A la espera de que Martínez resuelva la cuestión de la compensación económica con Huracán por su salida, Boca ya le hizo la oferta formal para que convierta en el entrenador.

En las próximas horas se espera la respuesta y la idea del Consejo es que Martínez esté al frente de la pretemporada del equipo, que comienza el próximo martes en Boca Predio.¿Qué frena la firma de Martínez? El reclamo por parte de Huracán de la devolución de un dinero adelantado al entrenador. Una vez resuelto eso, quedará libre de poder acordar su arribo a Boca. Lo cierto es que desde el Globo están interesados en acelerar esos tiempos, primero para terminar la desviculación de Martínez y, después, para confirmar la contratación de Facundo Sava como su reemplazante.