Ricardo Dillon y referentes del plantel de Sportivo hablaron tras el partido contra Liniers

Ricardo Dillon fue el que se expresó más en los micrófonos de Radio La Voz 100.5: "Me da mucha amargura, tristeza que se manche el futbol así. Estoy en contra de estas cosas que dan vergüenza. Son || jugadores que se quieren clasificar, pero que si nos toca irnos al descenso que sea porque no tuvimos chances. De que sirve el trabajo si nos pasa esto".

Sobre el partido contra Liniers que terminó 0 a 0 y que le da vida al Puyutano, se expresó: "No nos dejaron entrar en partido. ustedes vieron lo mismo, debe haber cobrado 3 fules a nosotros. Es triste porque los mandan a hacer un trabajo y preocupa que mañana continue. Qué va a pasar con el partido de Huracán, Camioneros, es preocupante. San Juan tiene que hacer eco de esto, tiene que hablar el gobernador, San Martin (por el verdinegro), Miodosqui (por Jorge y presidente de San Martín), porque hay que defender a San Juan de lo que paso hoy".

"A los 3 minutos me di cuenta con que nos iba a deparar el partido. Si hablamos de más nos retan. dan asco estas cosas, no los han regalado un solo punto. Se opaca el futbol, el equipo de Liniers. Dios estuvo con nosotros. fue epopéyico lo que pasó. Hay que ganar el fin de semana y que mañana no haya nada raro (por los partido que quedan por jugar)".

"Realmente no viví esto en mi vida, me da pena por los muchachos, por todos nosotros. no podemos gozarlo, no podemos estar felices. Queriamos ganarle a Liniers, pero no nos dejaron jugar. La impotencia es muy grande", dijo Dillon.

"Seguro todo lo que diga después lo utilicen en contra mía y del club. Si nos callamos, vamos a dejar que nos envíen al descenso. Cuando vi que tocaba este muchacho (por el árbitro Joaquín Gil) sabíamos que iba a hacer así"

Dillón finalizó con "Lo único que pido es que si nos vamos al descenso, sea porque no supimos ganar. No porque alguien los mande al descenso, nunca nos regalaron nada".

Peca Jofré que aparentemente fue expulsado cuando estaba en el banco de suplentes dijo: "A esto no lo vi en mi vida lo que paso hoy. No se podía hablar. era muy prepotente. El (por el árbitro) decía que era el mancho, el dueño".

Matías Garrido habló también con el colega de Radio La Voz y dijo: "Era complicado poder jugar. tratamos de hacer lo mejor posible. Nunca pudimos entrar en partido. Tramos de hacer lo mejor, duele que pasen estas cosas. Tenemos que seguir mirando para adelante, se hace muy difícil. Con el esfuerzo, con las ganas seguimos teniendo chances. No tiene sentido hablar (por el árbitro), quedó ahí, que él se haga cargo. Tratamos de hacer lo mejor posible".

