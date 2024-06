Ricardo Centurión: "No sé por qué me desaparecí"

Ricardo Centurión rompió el silencio a través de su amigo y representante Eduardo Rossetto, tras estar 10 días desaparecido y no tener noticias sobre él. El jugador que actualmente está en Vélez Sarsfield habría dicho textualmente: “No sé por qué me desaparecí”.

Y después expresó frases textuales de Centurión: "'No me porté como te portás vos. Pero no es que hice demasiados desastres. Después, qué querés que te diga, Vélez tiene razón. El presidente y el técnico se portaron impecable. No es que reclamo otra chance, porque pueden decir que la desaproveché. Pero hoy tengo ganas de vuelta y estoy bien'".

Todo esto explotó el miércoles cuando el presidente de Vélez, Fabián Berlanga, habló en radio La Red y dijo que no sabía nada de Ricardo desde hace 10 días. Agregando que el jugador había apagado su celular y que no lo detectaban ni por Google Maps.

El jugador apareció el jueves en el transcurso de la mañana y según allegados estaba en su casa y en buen estado de salud. Ahora es un misterio si seguirá al frente de Vélez, desde el club no han dicho nada respecto a esta situación.