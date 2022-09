Revancha y recuperación para los sanjuaninos Della Motta y Tobías Martínez en San Luis

image.png

“La carrera de Paraná no fue una fecha más, ni para mí, ni para el equipo. Pero ese hecho, esa alegría por lo actuado, no cambia la mirada, ni el plan trazado para esta temporada: buscamos ser la Dodge de referencia en la categoría y estar metidos en el lote de los 20 mejores autos en cada salida pista. Lógicamente que haber obtenido -con apenas 10 carreras trabajando juntos- un rendimiento como el que obtuvimos en la fecha pasada nos predispone y exige de la mejor manera” comentó Facundo en la previa del fin de semana.

Buscando antecedentes de Facundo en el Rosendo Hernández, el piloto sanjuaninos nos comenta: “Tengo el recuerdo del 2019 venía defendiendo el puesto 10 en la final y faltando unas pocas vueltas un palier se rompió y nos dejó de a pie; después en el 2021 el motivo fue una goma que, faltando cuatro vueltas, explotó y tampoco me dejó terminar”, comentó facundo con saldo pendiente en el TC y con todas las intenciones de ver la bandera a cuadros en esta temporada.

La actividad en pista arranca mañana sábado con las dos tandas de entrenamiento a las 10:03 y 13:13 hs respectivamente, mientras que la clasificación comenzará a las 16:05 televisada en vivo a través de DeporTV.

POR SU PARTE, TOBÍAS MARTÍNEZ VA POR LA RECUPERACIÓN SAN LUIS

Fin de semana de TC Pista para Tobías Martínez que llega a San Luis por la 11ª fecha en el autódromo Rosendo Hernández y con el objetivo de recuperar el terreno perdido en la fecha pasada en Paraná.

Con la Chevy #107 de Las Toscas Racing, el sanjuanino viene de una fecha complicada donde una falla recurrente terminó por poner el motor en cinco cilindros y en inferioridad de condiciones, Tobías determinó ingresar a boxes y dar por terminada la carrera a 11 vueltas del final.

image.png

“Vamos a saber cómo estamos cuando salgamos a la primera tanda de entrenamientos. El equipo trabajó en el auto, lo llevaron al rolo al día siguiente de Paraná y la falla no salió, así que esperemos que no vuelva a aparecer” comentó el sanjuanino con algo de incertidumbre al no haberse detectado fehacientemente el motivo de la falla, ya que el equipo revisó la carburación y la parte eléctrica, pero no se encontraron anomalías.

En referencia al conocimiento del trazado puntano, Tobías comentó: “En San Luis debuté en TC 2000 y en la Fórmula Plus, pero nunca en autos de TC, pero conozco el circuito y tengo experiencia en él” sentenció con seguridad.

“Se revisó todo en el auto y teóricamente tiene que funcionar todo bien, asi que en auto tiene que funcionar bien”, comentó finalmente Tobías que cuando tuvo la Chevy a pleno en la fecha pasada, marcó el mejor tiempo general de entrenamientos de sábado.

El cronograma de esta fecha, como en la fecha pasada, tiene previsto una extenuante jornada sabatina, con trabajo en pista con entrenamientos, clasificación y series. Por ello mañana iniciarán actividad a las 8:55 hs con el primer entrenamiento, mientras que el segundo comenzará a las 12:05 hs. La clasificación se larga a las 15:05 hs televisada en vivo por DeporTV, mientras que las series largarán a las 17:05 hs.