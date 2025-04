Real Madrid pasa la escoba: cuatro figuras se irían y los tres que llegarían para reemplazarlos

El presente del Real Madrid es impreciso. A simple vista, no es malo, porque se posiciona segundo en La Liga, como escolta del Barcelona. Sin embargo, para un club como el Merengue, no gusta el fútbol que se juega ni cómo se está desarrollando en los torneos. El más claro es la Champions League que, después de una costosa clasificación a los mata-mata, ahora tiene un pie y medio afuera: cayó en la ida por los cuartos de final ante el Arsenal, que lo apabulló por 3-0.

El nombre subrayado es el del croata que, a sus 39 años, declaró recientemente que no tiene pensado retirarse del fútbol y que, cuando lo haga, le gustaría hacerlo en el Real. Pero no se cumplirá su deseo, porque en el club pretenden echarlo. Modric tiene contrato hasta junio y parece ser que no obtendrá una renovación.

Lucas Vázquez es otro de los que culmina su vínculo contractual a mitad de año. También tiene un pie más afuera que adentro y todo indica que su recorrido de diez años en el Merengue llegará a su fin si no cambia el panorama del equipo en dos meses.

Se suman David Alaba y Antonio Rüdiger entre los nombres que debe armar sus valijas. El austríaco, que también termina por contrato en junio, tiene más probabilidades de irse. No así el defensor alemán, titular en el equipo, que también finaliza a mitad de año pero hará fuerzas para seguir ocupando su lugar.

Los tres jugadores que llegarían en junio al Real Madrid

Carletto ya tiene todo calculado y pensó en los que debe incorporar para reemplazar los puestos. Aunque las decisiones que se tomen con las renovaciones de los cuatro futbolistas cambia la planificación en los fichajes. Estos son los tres futbolistas que pueden arribar en junio :

Trent Alexander-Arnold , en el lateral derecho para sustituir a Vázquez. También termina contrato en junio con el Liverpool y ya tiene arreglado de palabra su llegada a la Casa Blanca.

Dean Huijsen, defensor central para reemplazar a Alaba o Rüdiger. El futbolista de 19 años es internacional con la selección de España, pero mantiene vínculo con el Bournemouth hasta el 2030 y tiene una costosa cláusula de salida de 58 millones de euros.

Martín Zubimendi, mediocampista para sustituir al gran Modric. Milita en el Real Sociedad hasta junio de 2027 y tiene una cláusula de rescisión con una elevada cifra de 60 millones de euros. Es vigilado por el Barcelona y el Arsenal, por lo que el Madrid deberá apurarse.

Fuente: TyC Sports