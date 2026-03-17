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Real Madrid dejó afuera al City de Pep en Champions: doblete y un festejo picante de Vinicius

El Merengue venció 2-1 al equipo de Guardiola en el Etihad y cerró la serie con autoridad: ya había ganado 3-0 en el Bernabéu. Vinicius Júnior fue la figura con un doblete, mientras que Haaland anotó el descuento para los locales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Luego del 3 a 0 en el Bernabéu, el Real Madrid llegó a Etihad con el trabajo prácticamente cumplido. Y luego de aguantar los primeros 15 minutos de furia del Manchester City, no volvió a sufrir y se quedó con el pase a los cuartos de la Champions League, ganando el partido por 2 a 1 y el global por 5 a 1.

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Courtois tuvo que responder varias veces en esos primeros minutos, tanto que terminó con una sobrecarga y no salió a jugar la segunda parte. Lunin entró bien. Pero la serie quedó sellada con la jugada que terminó en penal para el merengue, expulsión para Bernardo Silva y que luego Vinícius transformó en gol.

Sobre el final de la primera parte, Haaland lo empató, pero en el segundo tiempo el merengue pudo controlar el partido y, sobre el cierre, encontrar el segundo de Vinicius para llevarse la victoria. Ahora espera por el ganador de la serie entre Bayern Múnich y Atalanta para los cuartos. Los bávaros lideran por 6 a 1.

El festejo de Vinicius, ¿con provocación a los hinchas?

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Real Madrid dejó afuera al City de Pep en Champions: doblete y un festejo picante de Vinicius El Merengue venció 2-1 a los Citizens en el Etihad y cerró la serie con autoridad: ya había ganado 3-0 en el Bernabéu. Vinicius Júnior fue la figura con un doblete, mientras que Haaland anotó el descuento para los locales. En el primer gol del Real Madrid, Vinicius festejó eufóricamente frente a los hinchas del City y ¿hubo gesto de lágrimas? Mirá *Video TikTok: Joelx Salvatore Más info en @tiempodesanjuan"
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