Racing buscó más, dio vuelta el resultado y se quedó con el clásico ante Boca

"Me tengo que hacer responsable. Fui yo el que cambió el partido. Me tengo que hacer responsable de cómo se dio el partido", dijo el Chiquito cuando habló con la prensa al final del partido.

El segundo tiempo fue más luchado en la mitad de la cancha y los dos equipos no se mostraron tan ofensivos como el primer tiempo y fueron más pensantes. De igual forma, Racing lo buscó y creó más situaciones, ninguna de peligro.

A los 78 minutos, el técnico de Racing decidió mandar a la cancha a Juanfer Quinteros y Roger Martínez, jugadores que concretaron el gol en una pelota parada. Centro exquisito de Juanfer y cabezazo milimétrico de Roger pusieron a Racing 2 a 1 a los 81 minutos.