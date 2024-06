¡Qué disparate!: la millonaria suma que le deben pagar a Marcelo Gallardo en Arabia para rescindir su contrato

Hay que tener en cuenta que la cúpula directiva del Al Ittihad decidió prescindir de los servicios del técnico a tres jornadas del final del campeonato tras ser goleado por Ettifaq. Sin embargo, el Muñeco permaneció en el cargo hasta el final de la temporada debido a la falta de acuerdo sobre los términos del finiquito, según dio a conocer la cadena Al Jazeera. Luego de ese compromiso igualó 1-1 con Al Khaleej, derrotó 4-1 a Damac y cayó 4-2 ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Ida y vuelta con el Al-Ittihad

Si bien aseguran que el estratega argentino no pretende ceder en el monto y eso mantiene al anuncio oficial de su partida frenado, el acuerdo de rescisión parece estar cerca de formalizarse. No obstante, el entorno de Gallardo ha dejado claro que hasta que no se firmen los documentos y el club haga oficial el anuncio, no se dará por hecho nada, según advirtieron en el periódico español.

Durante su gestión en Al Ittihad, Gallardo enfrentó diversos problemas, incluyendo lesiones de jugadores y conflictos internos, destacando un desencuentro con Benzema. Además, la temporada fue decepcionante para el club que no logró clasificarse entre los cuatro primeros puestos que otorgan plazas para la nueva Champions asiática. Antes de Gallardo, el equipo era dirigido por Nuno Espírito Santo, lo que añadió un cambio significativo en medio de la temporada.

Los Tigres culminaron la temporada en la Pro League en el quinto lugar con 54 puntos, a 42 del campeón Al Hilal. además llegaron a las semifinales de la Copa de Campeones, perdieron la final de la Supercopa de Arabia Saudita, sucumbieron en cuartos de final de la Liga Árabe de Campeones y en cuartos de final de la Champions League de Asia (la particularidad: en todas las competencias fue eliminado por Al Hilal). El ex Nacional y River Plate comandó al Al Ittihad en 33 encuentros, con 15 victorias, cuatro empates y 14 derrotas.

Mientras se resuelve la salida del entrenador argentino, Al Ittihad sigue en la búsqueda de un nuevo técnico. Algunos nombres que han resonado incluyen al italiano Massimiliano Allegri. La responsabilidad de encontrar un nuevo entrenador recae en el director deportivo del club, el español Ramón Planes, ex integrante del staff del Barcelona y Espanyol. Este proceso deberá contar con el visto bueno del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF), el principal inversor en los cuatro grandes equipos de la Saudi Pro League (PSL), el cual ya realizó una considerable inversión en la contratación de Gallardo.

