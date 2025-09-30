martes 30 de septiembre 2025

Hockey sobre patines

Presentaron el Mundial de Clubes: el Barça, el Sporting Lisboa y dos equipos sanjuaninos, entre los protagonistas

En el Aldo Cantoni lanzaron oficialmente el torneo que se jugará desde este miércoles 1 de octubre. Participarán ocho equipos de tres continentes, con la presencia estelar del Barcelona y el Sporting Lisboa, más los sanjuaninos Olimpia y Centro Valenciano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-30 at 13.01.17

San Juan vuelve a ponerse en el centro de la escena mundial del hockey sobre patines. Este martes, en la Sala Dante Pantuso, las autoridades provinciales junto a dirigentes internacionales presentaron el primer Mundial de Clubes oficial de la disciplina, que comenzará este miércoles 1 de octubre y se extenderá hasta el domingo 5 en el mítico Estadio Aldo Cantoni.

El torneo reunirá a ocho equipos de tres continentes: en el Grupo A estarán Sporting Lisboa de Portugal, Andes Talleres de Mendoza, FC Barcelona de España y Olimpia de San Juan; mientras que en el Grupo B competirán OC Barcelos de Portugal, HC San Jorge de Chile, Melbourne Roller Hockey Club de Australia y Centro Valenciano de San Juan.

La jornada inaugural promete choques de alto voltaje: a las 14 se enfrentarán HC San Jorge y Melbourne; a las 16.30 Andes Talleres medirá fuerzas con el poderoso Barcelona; a las 19 Barcelos se cruzará con Centro Valenciano; y a las 21.30 cerrarán Sporting Lisboa y Olimpia.

En el acto de lanzamiento, Carmelo Paniagua, presidente de la Real Federación Española de Patinaje, remarcó el valor de que el certamen nazca en suelo cuyano: “Si había algún lugar donde este primer evento se tenía que hacer, evidentemente tenía que ser en San Juan. Como siempre he dicho, esta es la capital mundial del hockey sobre patines. Espero que sea un éxito y que todos lo disfruten”. En la misma línea, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, destacó el trabajo conjunto que permitió cristalizar el campeonato: “Llegar a un Mundial de Clubes en San Juan no es algo que se logre de un día para otro. Quiero agradecer a World Skate por confiar en nuestra provincia y en nuestras instalaciones, y a todo el equipo que trabajó silenciosamente para que este evento esté a la altura”.

También se sumó la voz de Daniel Martinazzo, dirigente de World Skate Games y referente histórico del hockey sanjuanino, quien resaltó el orgullo que significa para la provincia: “Este Mundial, que antes se conocía como la Intercontinental, hoy se hace en San Juan. No es casualidad: la provincia sigue comprometida con el hockey del mundo. Hemos organizado los torneos más importantes y hoy volvemos a hacerlo”.

Con nombres de peso como el Barcelona y el Sporting Lisboa, sumados al empuje de los equipos locales Olimpia y Centro Valenciano, más Andes Talleres de Mendoza, la competencia promete ser una verdadera fiesta deportiva. Las entradas pueden adquirirse a través de AutoEntrada y también en las boleterías del Aldo Cantoni los días de partido. Una vez más, San Juan será testigo del mejor hockey sobre patines del planeta.

