Presentaron el Giro del Sol: sus etapas, sus últimos ganadores y cuánto se repartirá en premios

Con el cronograma ya definido y los equipos ultimando detalles, el Giro del Sol 2026 cuenta las horas para volver a la ruta. El inicio de la temporada llegó cargado de intensidad y esta carrera aparece como la gran antesala de la Vuelta a San Juan . En estos días, el foco del ambiente ciclístico está puesto en la competencia que cada verano llena de banderas y público las banquinas sanjuaninas. Este martes, en el Camping El Paraíso , la organización realizó la presentación formal y expuso todo lo que ofrecerá un fin de semana cargado de movimiento.

Durante el encuentro también se destacó el recorrido histórico de la prueba. Concebido originalmente por Juan Chica , el Giro del Sol se consolidó con el paso del tiempo como un clásico del ciclismo provincial. Su desarrollo fue tan marcado que en la temporada 2022-23 alcanzó la categoría UCI 2.2, un salto que confirmó su crecimiento. Para esta edición, el entusiasmo es evidente: habrá más equipos, un nivel competitivo elevado y un escenario ideal para que la carrera vuelva a desplegar todo su protagonismo.

Etapa por etapa

Viernes 9 – Parque Norte / San Martín / Albardón / Parque Norte (125,1 km)

La carrera abrirá desde el Complejo Parque Norte con un trazado que comprenderá Alto de Sierra, San Martín, Angaco y Albardón antes de regresar a la meta. La primera etapa ofrecerá metas sprint y pasadas especiales en puntos estratégicos del recorrido

Sábado 10 – Chimbas / Ullum / Chimbas (152,8 km)

El segundo día llegará con alta exigencia: subida al Paredón del Dique de Ullum, paso por Punta Negra y un circuito final en Chimbas tras regresar desde la montaña. Una jornada clave para los escaladores y velocistas que también buscarán bonificaciones en el llano .

Domingo 11 – Ullum, Contrarreloj Individual (9,3 km)

La CRI se disputará en terreno ullunero, en un trazado corto pero técnico que podría definir diferencias importantes antes de la última etapa. Se largará desde la Municipalidad y finalizará en el Complejo Palmar del Lago

Domingo 11 – Pocito / Caucete / 25 de Mayo / 9 de Julio / Pocito (147,6 km)

La definición tendrá un recorrido amplio por el este de la provincia, con metas sprint, una meta de montaña sobre Ruta 40 y un tramo final con cuatro giros urbanos en Pocito. La llegada será sobre Aberastain, tras un extenso viaje por varios departamentos.

Palmarés reciente

Entre los últimos ganadores mencionados se destacan:

2022/2023: Maximiliano Navarrete – Gremios por el Deporte (458,4 km)

2023/2024: Maximiliano Navarrete – Gremios por el Deporte (408,8 km)

2024/2025: Marcos Méndez – Portal de San Juan (584,2 km)

Cuánto dinero se repartirá en esta edición

El Giro del Sol 2026 tendrá una bolsa total de $3.420.000 en premios, distribuida entre las clasificaciones generales, las etapas, la contrarreloj y los líderes de montaña, sprint y Sub-23. La General Individual será la que más dinero otorgue, con $1.390.000 repartidos entre los ocho primeros, mientras que cada etapa en línea entregará $250.000 y la CRI, $380.000. A esto se suman los premios específicos para Sub-23, Montaña y Sprint —cada uno con $300.000 en juego— y las pasadas especiales que pagarán $30.000 al ganador y $20.000 al segundo. Una estructura que reafirma la importancia deportiva y económica del Giro dentro del calendario sanjuanino.