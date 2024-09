Por un penal 'fantasma', Argentina perdió ante Colombia en el infierno de Barranquilla

Predio de Ezeiza Argentina entrena pensando en Chile: el posible once y quién portaría la cinta de capitán

En el escenario más difícil y ante el rival más calificado que hoy tiene en estas Eliminatorias, la Selección tuvo una actuación dispar, con rendimientos que no fueron parejos. La Selección perdió por detalles, porque no estuvo fino en ataque y, cuando le llegaron, le facturaron: una de pelota parada y la otra con un penal que necesitó del VAR para ser cobrado, que dejó muchas dudas porque no está clara la falta de Otamendi a Muñoz.