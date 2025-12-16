martes 16 de diciembre 2025

Mercado de pases

Por qué el presente de Dybala en Roma ilusiona en Boca: ¿se pone la pilcha xeneize?

En el 1-0 sobre Como, la Joya volvió a ser suplente por cuarta vez consecutiva y esta vez ni siquiera ingresó. Gasperini se refirió a su presente y en Italia hablan de que no hay intención de renovarle su contrato.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dybala-otra-vez-suplente-en-roma_862x485

Todavía no ha habido ningún avance formal, pero los hinchas de Boca empiezan a ilusionarse con la posibilidad de la llegada de Paulo Dybala. A las recordadas declaraciones de su padre y los deseos manifiestos del propio Leandro Paredes (fue a la cancha en Italia este fin de semana), ahora se suma otro partido como suplente, los rumores de la no renovación y las declaraciones de su actual DT.

Este lunes, Roma venció 1-0 a Como en el Estadio Olímpico y por cuarta vez consecutiva, la Joya fue suplente. "Veremos cómo está. Ha tenido un momento positivo, pero el fútbol actual no te permite estar en condiciones precarias. Cuando está bien, no tengo ninguna duda", había dicho Gian Piero Gasperini en la previa al partido. Y aparentemente no lo vio bien, ya, a diferencia de los tres partidos anteriores, esta vez ni siquiera le dio minutos desde el banco.

Tras el encuentro, el DT (el mismo que terminó peleado con Papu Gómez en Atalanta) volvió a referirse al cordobés de 32 años y no le cerró las puertas a las posibilidades de un regreso ante Juventus, aunque sus palabras sonaron como una mera formalidad. "Esto debe ser un estímulo para Paulo, que es un jugador extraordinario. Cuando está bien y juega, regatea y dispara, no hay nadie en Italia con su calidad. Quizás esté listo para el domingo, veremos cómo entrena", declaró postpartido.

Lo cierto es que la actualidad de Dybala en el club de la capital italiana se agrava al considerar que en unos días estará entrando en los últimos seis meses en su contrato y por ahora no hay señales de una posible renovación. Los medios italianos aseguran que, ante tantas lesiones y ausencias en los últimos meses, la postura del club cambió y tendrían decidido dejarlo ir al terminar su vínculo.

Hace pocos días, Marcelo Delgado había dicho sobre Dybala: "Ojalá podamos hacer el esfuerzo, más allá de si existe la posibilidad. Lo único que sé es que su contrato vence en junio de 2026. Se evaluará y veremos qué sucede". En línea con las declaraciones previas del propio Paredes, quien había dicho: "A Dybala lo esperamos en Boca con la ilusión intacta".

Lo cierto es que si Roma no tiene la intención de extender el vínculo del cordobés de 32 años, en Boca van a estar a la espera de un guiño por parte del jugador. A sabiendas de que el contrato que cobra en Europa es incomparable con lo que se paga en Argentina, el club tiene claro que el éxito de una eventual gestión por contratarlo dependerá en gran medida a la voluntad del campeón del mundo.

Fuente: TyC Sports

