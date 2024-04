Polémica en el VAR: por qué River no pedirá que se repita el partido como planea hacer el Barcelona

No hubo ninguna imagen que contrastara lo que los árbitros de cancha vieron en el campo de juego, por lo que en River entienden que se vulneró el VAR. Y esa es la postura que desde Núñez fijaron públicamente. Apuntan a que Baliño no puede decir "para mí no es gol". Tiene que demostrar con la prueba, porque si no pasa a ser una cuestión subjetiva.

“La pelota entra. Romero tiene el gesto de un arquero que la saca, pero la saca de adentro. Belatti, nada menos que Belatti, árbitro argentino mundialista, marca la mitad de cancha y el árbitro valida el gol. Para mí no hay dudas de que entró, pero el VAR, sin ninguna herramienta científica o técnica, decidió que no y rectificó el gol dado por Yael Falcón Pérez. Se modificó el protocolo VAR, porque no hay ningún error claro y manifiesto que justifique modificar lo que el juez cobró, que es el gol. A nuestro modo de ver, se vulneró el protocolo del VAR", afirmó Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de River.

Y agregó: “Si vos escuchás los audios, vas a ver que los jugadores de Boca que estaban ahí están hablando de un foul. De hecho, tiene que aclararle el juez VAR a Falcón Pérez que lo que están viendo es adentro o afuera. Y cuando vos ves la cara de Romero, que es el mejor testigo para ver si la pelota entró o no entró, la cara es de resignación. ¿Me preguntás a mí? La pelota entró". Por último, remarcó: “Hay tecnología del mundo que podemos incorporar para que todo esto funcione mejor".

Eso sí, no habrá un pedido de repetición de partido como sucedió en España, donde Joan Laporta, presidente de Barcelona, amenazó con solicitar que se jugara de nuevo el clásico con Real Madrid, donde, curiosamente, también hubo una situación similar, en la que no se le convalidó un gol al equipo catalán, que perdió 3-2 el derby. “No está en nuestro espíritu hacer ese tipo de pedidos, en ningún momento se barajó esa posibilidad”, aseguró un alto dirigente del club. Aunque sí le solicitarán a la AFA que a partir de este hecho se invierta en tecnología para que el fútbol argentino tenga el sistema de detección automática de goles (DAG).

Tampoco está prevista por ahora una charla cara a cara con Claudio Tapia, o con el director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy. A pesar de algunas versiones que indicaban que habría existido una reunión en las últimas horas, en la cual el presidente de AFA le habría dado la razón a River y habría existido un pedido de disculpas, desde Núñez desmintieron tajantemente esa versión.

FUENTE: Clarín