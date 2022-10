Play y ping pong para combatir la ansiedad: la concentración de los pibes, por dentro

"Estamos con ansias, los chicos quieren empezar ya el campeonato. Hace dos semanas estamos concentrando y doy gracias que es un buen grupo, que se están apoyando entre ellos. Están jugando al ping pong o a la play; otros están con masajes. Es bueno para que piensen en estas cosas y no apresuradamente en el partido del domingo", comentó de antemano Juan Manuel Garcés, el entrenador.

Juan Manuel, junto al resto del cuerpo técnico, son los encargados de transmitir tranquilidad a los chicos, que a excepción de Joaquín Olmos tendrán sus primeros World Skate Games. "A mí el partido debut no me tiene nervioso porque sé con quién nos vamos a enfrentar. El tema va a ser el día lunes cuando nos midamos ante Italia; ahí nos jugamos la clasificación. Pero trato de no pasarle el nerviosismo a los chicos", remarcó.

Aunque reconoció que, metiéndose de lleno en lo que será el Mundial, hay presión por ser Argentina y por jugar nada menos que en San Juan, considerada la capital del hockey sobre patines a nivel mundial. "La presión de salir campeón la tenes. Pero ahora hay otra extra porque se juega en la provincia y tenés que salir campeón. No sirve un segundo puesto. Sé que también para salir campeón tenés que tener mucha suerte", remarcó.

Incertidumbre sobre el equipo

Juan Manuel Garcés aún no definió los cinco hockistas que saldrán a la cancha en el partido debut ni el arquero que quedará afuera. Todo va a depender de cómo se recuperan de sus respectivas fatigas Juan Manuel Carrión y Juan Cruz Velázquez: "Tengo una idea, pero no la voy a largar para no crear un nerviosismo. También debo esperar para ver cómo están Carrión y Velázquez, aunque la recuperación de ellos puede ser de un día para el otro".

"Hubiese preferido cruzarme a España o Portugal en ronda clasificatoria. Sin embargo nos tocó una ronda más tranquila y si llegamos a semifinales, todo se vuelve más complicado", Juan Manuel Garcés, DT de la Selección U19.

63686b20-042f-49b4-9d75-b9b62f12a785.jpg Equipo: Juan Manuel Carrión, Santino Facca, Juan Cruz Velázquez, Giuliano Giuliani, Joaquín Olmos, Lucas Bridge, Santiago Chambella, Francisco Torres, Albano Martinazzo, Donato Martinazzo, Luca Garcés, Renato Clavel, Ezequiel Funes. DT: Juan Manuel Garcés. PF: Guillermo García.

A sacarse la espina

El combinado nacional buscará revancha tras perder la final ante España en Barcelona 2019. En aquella oportunidad, por un ajustado 3-2, al combinado nacional se le escapó de las manos el título mundial.

Ahora, para los World Skate Games 2022, Argentina intentará revertir la historia. Antes deberá superar la fase clasificatoria. Argentina integrará la Zona B junto a Italia, Chile, México y Suiza; en la Zona A estarán España, Portugal, Gran Bretaña, Colombia y Estados Unidos.

Argentina debutará ante Suiza el domingo 30 de octubre (22hs). Al día siguiente enfrentará a Italia (22hs) y el martes se medirá con Chile. El miércoles cerrará la fase clasificatoria ante México. Todavía no definen las fechas, horarios y sedes de cuartos, semis y final.

Cabe destacar que los dos primeros clasifican a la semifinal y luego será el turno de la gran final.