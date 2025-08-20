miércoles 20 de agosto 2025

Básquet

Platense, el nuevo destino del sanjuanino que viene de ser bicampeón con Boca

Con apenas 22 años, Juan Martín Guerrero sumará un nuevo capítulo en su carrera: el base sanjuanino vestirá la camiseta de Platense en la próxima Liga Nacional de Básquetbol.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-20 at 07.37.51 (1)

Formado en Inca Huasi y con paso por la selección de San Juan, Guerrero dejó la provincia en 2020 para sumarse a Boca Juniors, club en el que fue bicampeón de la Liga Nacional de Basquetbol. Allí integró los planteles campeones de las temporadas 2023/24 y 2024/25, consolidándose como una de las jóvenes promesas del básquet argentino. Ahora, a préstamo del Xeneize, tendrá su primera experiencia lejos del club que lo vio crecer en la elite.

El jugador, nacido el 12 de marzo de 2003 y de 1,88 metros de altura, permanecerá en Capital Federal, donde además de continuar su carrera deportiva busca cerrar su etapa de estudios.

“Estoy ansioso por arrancar la pretemporada. Platense es un club familiar, con buenas instalaciones y preparado para competir”, expresó con entusiasmo en sus primeros días como jugador del Calamar.

En la pasada temporada Platense terminó en el septimo lugar en la fase regular con 38 partidos disputados con 53 puntos y para este presente año el histórico entrenador Alejandro Cholo Vázquez pasa a ser manager del equipo y la conducción técnica estará a cargo de Martín Yangüela

Sobre sus objetivos, Guerrero apuntó a la regularidad y al aporte colectivo: “Quiero dar lo máximo al club y crecer desde lo individual. El equipo tiene muchos jóvenes con ganas de destacarse, eso nos va a permitir entrenar fuerte y formar un grupo sólido”.

El básquet sanjuanino celebra un nuevo paso en la carrera de Guerrero, quien afrontará un desafío que promete ser clave en su desarrollo profesional.

