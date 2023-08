Picantísimo: lo que pide River para dejar ir a una de sus máximas figuras

El Feyenoord de los Países Bajos quiere llevarse a Esequiel Barco y ya realizó una oferta formal por el jugador de 24 años; sin embargo, la propuesta fue rechazada ya que, según el periodista Maximiliano Grillo, en River consideraron insuficiente el monto ofrecido.

De la única forma en la que el ex-Independiente y Atlanta United dejaría River es si algún equipo presenta una propuesta por más de diez millones de dólares por el pase .

El secreto detrás del éxito actual de Barco

El suceso del jugador se debe a que Martín Demichelis lo movió a un puesto diferente al que venía desempeñando, colocándolo detrás de los delanteros de River, como un falso 9 que atrae marcas, aprovecha espacios libres y tiene la libertad suficiente para romper por las bandas sumándose como wing.

Eso le permitió al jugador mostrar todo su talento natural, algo que no había logrado durante la era Gallardo, cuando era obligado a desempeñar una función dentro la cancha con la que no se sentía cómodo y le impedía desplegar la capacidad que lo llevó a brillar como una de las grandes promesas de Independiente.

El atleta reconoce: “Agarré rápido los consejos. Porque en Primera no podés regalar nada, ni en los entrenamientos. Hay que cuidarse mucho para estar bien de la cabeza y responderle al equipo, a la gente. Para mí, las comparaciones no existen, y no les doy importancia. Tampoco le doy bola a lo que se publica en las redes sociales. Trato de jugar como yo sé; no me creo Maradona cuando juego bien, tampoco me creo el peor cuando soy un desastre. Intento estar tranquilo y mantener mi perfil bajo, mi humildad”.

Video de Esequiel Barco jugando en River Plate: