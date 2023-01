Peter Sagan, multicampeón en ciclismo, confirmó en San Juan que se retira

Fan Park Locura sanjuanina por La Beriso: ya no quedan entradas para verlos en el Villicum

En el día donde el corredor cumplió sus 33 años dijo en conferencia: “El momento ha llegado. Quiero contarles que he decidido que esta será mi última temporada en la que correré pruebas UCI World Tour”. Y agregó: “Pero no será tan fácil que me vaya del ciclismo”.

El tres veces campeón del mundo en ruta (2015, 2016 y 2017) tiene nuevos planes por delante para su carrera deportiva. En su conferencia expresó que “Quiero a partir de este momento dedicarme por mi cuenta a preparar los Juegos Olímpicos de Mountain Bike (en París 2024)”.

Desde la organización de la Vuelta mostraron el fanatismo que hay con él y agradecen que, en su tercera visita a nuestra tierra, haya decidido elegirnos como sede para este importante anuncio.

El anuncio completo de Peter Sagan en rueda de prensa (Circuito Villicum – San Juan, Argentina).

"Buenas noches a todos. Gracias a todos por asistir a la celebración de mi cumpleaños. Creo que ya se pueden imaginar lo que les quiero anunciar, viendo a la gente que me rodea, que es mi gente más cercana.

Estamos aquí para decirles que el momento ha llegado. Quiero contarles que he decidido que esta será mi última temporada en la que correré pruebas UCI World Tour. Pero no será tan fácil que me vaya del ciclismo.

Quiero a partir de este momento dedicarme por mi cuenta a preparar los Juegos Olímpicos de Mountain Bike, también a preparar carreras de carretera, pero a partir de ahora será a un ritmo diferente y sin la misma presión.

Quiero también en este momento aprovechar y dar las gracias a la gente que me rodea, especialmente a Maros y a Bodnar, quienes han estado conmigo desde el inicio. Maros es mi masajista, Bodnar es mi compañero y luego se unieron Daniel Oss y por supuesto, como no, a Giovanni Lombardi, quienes han estado siempre conmigo.

También quiero dar las gracias a Gabriel Uboldi, quien ha sido como mi guardián, el más personal que he tenido siempre al lado. Quiero también aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de todos los equipos en donde he estado formando parte, desde el Liquigas cuando pasé a profesional con Roberto Amadio y equipo. También quiero darles las gracias a Cannondale Pro Cycling Team, Tinkoff – Saxo, al BORA-hansgrohe donde he estado cuatro años y ahora finalmente en el TotalEnergies.

Quiero aprovechar para dar las gracias, que ya que voy a seguir corriendo en mountain bike, quiero dar las gracias a todos los sponsors, pero también dar las gracias a esta carrera, Vuelta a San Juan, a su todo su equipo por haberme permitido hacer este encuentro con nosotros y también gracias a vosotros por estar aquí”.