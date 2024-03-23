¿Perdiste el DNI, la licencia de conducir o cédula?: el listado completo de los documentos extraviados

La División Relaciones Policiales informó que en sus oficinas se encuentra documentación extraviada en la vía pública. Hay desde DNI hasta cédulas y licencias de conducir. Fijate si tienen tu nombre.
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La documentación se encuentra en la oficina de División Relaciones Policiales. Todos los detalles.
La División Relaciones Policiales informó que en sus oficinas se encuentra documentación extraviada en la vía pública. Hay desde DNI hasta cédulas y licencias de conducir. Fijate si tienen tu nombre.
DNI a nombre de:
- ROSALES GUERRA GAEL BENJAMÍN
- CALDERON MARTIN
- BERENGUEL JOSÉ ANTONIO
- JOFRÉ NÉSTOR FABIÁN
- MOREYRA GALLARDO MAYCO JULIO
- ZABALA MARTÍN ALEJANDRO
- FIGUEROA MARCIO ADRIÁN
- PÉREZ ARACELI ABIGAÍL
- ORTIZ BORREGO ALMA DENIS
- RODRÍGUEZ JOSÉ ALBERTO
- AGÜERO ÁBILA ANIA PAOLA
- OROZCO LUIS ALBERTO
- BAMBA MIRTA SILVIA
- SARMIENTO PAREDES ISAÍAS EMANUEL
- GUGLIELMINO RUIZ MARÍA JAEL
- HIDALGO JONATAN FABRICIO
- OLIVARES AGUSTÍN EZEQUIEL
- CASTRO PATRICIA HAYDEE
- QUIROGA JOHANA ALEJANDRA
- ÁLVAREZ CIPRIANO WENCESLAO
- VIDELA GODOY SHEILA JAZMÍN
- SANDOVAL LIDIA ANAHÍ
- MEJIVA CRISTIAN MAXIMILIANO
- HERRERA FACUNDO ANDRÉS
- FUENTES EMILIA VIRGINIA
- MORALES ARIANA CELENA
- CASTILLO QUIMEY LOURDES
- MARIA JULIETA EVOLINA RODRÍGUEZ
- TORRES YAMILA ANABEL
- VILLARROEL MARTÍN FEDERICO
- CHAVES AGÜERO LAURA GISEL
- LUCERO ABEL SANTIAGO
- MOLINI HÉCTOR HUGO
- ORTEGA MAURIN MARTINA
- GONZÁLES HÉCTOR ADOLFO
- CASTRO IGNACIO ROMÁN
- FERNÁNDEZ PEDRO MIGUEL
- DE LA CRUZ CAMISAY ALEX NAHUEL
- RIVEROS FONTECHIA ROCÍO MARLEN
- DÍAZ MARGARITA GLADYS
- MORALES PEDRO ORLANDO
- OLIVIA BUSTOS NATALIA GRACIELA
- GUTIÉRREZ LUJÁN MARÍA EMILIA
- CARRIZO OLMEDO CELESTE ELIZABETH
- CAMPAÑA FRANCO DAVID
- GUTIÉRREZ ALEXIS EDGAR
- PORRA SALINAS JESIMIEL JANINA
- DE SANTIS NUNCIO
- OLIVA BUSTOS NATALIA GRACIELA
- GATICA FRANCISCO JOAQUÍN
- MONTERO ARAYA MATÍAS ANDRÉS
- GONZÁLEZ JOSÉ AGUSTÍN
- GUERRERO RICARDO ARIEL
- LUCERO YANELA MAGALÍ
- ORTIZ BORREGO ALMA DENIS
- ESCUDERO CRUZ LUIS DAVID
- WAGNER MILAGROS VERÓNICA
- VILLAFAÑE GERARDO MIGUEL
- ESPINOSA BRAIAN FIDEL
- GIL PACHECO GONZALO NICOLÁS
- ROJAS CARDENAS CECILIA DE LAS MERCEDES
- TEJADA FLORENCIA
CÉDULA de conducir a nombre de:
- GUZMÁN SARA GABRIELA
- PÉREZ PLAZA RUTH ALEXANDRA
- CORTÉZ ROBLES JOAQUÍN JOSÉ
- PONCE AMALRIC EDUARDO MAURICIO
- BUSTOS GRACIELA NIDIA
- ESPEJO JOSÉ ALEJANDRO
PASAPORTE a nombre de:
- AGUILAR CUADROS NICOLÁS ANTONIO
- ALONSO RUEDA NÉLIDA OLGA
CARNET de obra social provincia a nombre de:
- GONZÁLEZ HÉCTOR ADOLFO
LICENCIA de conducir a nombre de:
- GONZÁLEZ MALLEA ELVIO JAVIER
- TAPIA RAMÓN ALBERTO
- MONTIVERO VILLAFAÑE FEDERICO LEANDRO
- CARPENA CHAVES EMANUEL IVÁN
- GÓMEZ NANCY ELIZABETH
- GONZÁLEZ JOSÉ AGUSTÍN
Los mismos podrán ser retirados de lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas, o bien llamando al 4296818 o al 4296819.
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