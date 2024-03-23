sábado 23 de marzo 2024

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención

¿Perdiste el DNI, la licencia de conducir o cédula?: el listado completo de los documentos extraviados

La documentación se encuentra en la oficina de División Relaciones Policiales. Todos los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El listado de los 20 apellidos más comunes en Argentina.

El listado de los 20 apellidos más comunes en Argentina.

La División Relaciones Policiales informó que en sus oficinas se encuentra documentación extraviada en la vía pública. Hay desde DNI hasta cédulas y licencias de conducir. Fijate si tienen tu nombre.

Lee además
video: por error dejaron entrar a los hinchas visitantes y se armo una tremenda batalla campal
En Rodeo

Video: por error dejaron entrar a los hinchas visitantes y se armó una tremenda batalla campal
boca le gana a central norte de salta por los 32avos de la copa argentina
Fútbol

Boca le gana a Central Norte de Salta por los 32avos de la Copa Argentina

DNI a nombre de:

- ROSALES GUERRA GAEL BENJAMÍN

- CALDERON MARTIN

- BERENGUEL JOSÉ ANTONIO

- JOFRÉ NÉSTOR FABIÁN

- MOREYRA GALLARDO MAYCO JULIO

- ZABALA MARTÍN ALEJANDRO

- FIGUEROA MARCIO ADRIÁN

- PÉREZ ARACELI ABIGAÍL

- ORTIZ BORREGO ALMA DENIS

- RODRÍGUEZ JOSÉ ALBERTO

- AGÜERO ÁBILA ANIA PAOLA

- OROZCO LUIS ALBERTO

- BAMBA MIRTA SILVIA

- SARMIENTO PAREDES ISAÍAS EMANUEL

- GUGLIELMINO RUIZ MARÍA JAEL

- HIDALGO JONATAN FABRICIO

- OLIVARES AGUSTÍN EZEQUIEL

- CASTRO PATRICIA HAYDEE

- QUIROGA JOHANA ALEJANDRA

- ÁLVAREZ CIPRIANO WENCESLAO

- VIDELA GODOY SHEILA JAZMÍN

- SANDOVAL LIDIA ANAHÍ

- MEJIVA CRISTIAN MAXIMILIANO

- HERRERA FACUNDO ANDRÉS

- FUENTES EMILIA VIRGINIA

- MORALES ARIANA CELENA

- CASTILLO QUIMEY LOURDES

- MARIA JULIETA EVOLINA RODRÍGUEZ

- TORRES YAMILA ANABEL

- VILLARROEL MARTÍN FEDERICO

- CHAVES AGÜERO LAURA GISEL

- LUCERO ABEL SANTIAGO

- MOLINI HÉCTOR HUGO

- ORTEGA MAURIN MARTINA

- GONZÁLES HÉCTOR ADOLFO

- CASTRO IGNACIO ROMÁN

- FERNÁNDEZ PEDRO MIGUEL

- DE LA CRUZ CAMISAY ALEX NAHUEL

- RIVEROS FONTECHIA ROCÍO MARLEN

- DÍAZ MARGARITA GLADYS

- MORALES PEDRO ORLANDO

- OLIVIA BUSTOS NATALIA GRACIELA

- GUTIÉRREZ LUJÁN MARÍA EMILIA

- CARRIZO OLMEDO CELESTE ELIZABETH

- CAMPAÑA FRANCO DAVID

- GUTIÉRREZ ALEXIS EDGAR

- PORRA SALINAS JESIMIEL JANINA

- DE SANTIS NUNCIO

- OLIVA BUSTOS NATALIA GRACIELA

- GATICA FRANCISCO JOAQUÍN

- MONTERO ARAYA MATÍAS ANDRÉS

- GONZÁLEZ JOSÉ AGUSTÍN

- GUERRERO RICARDO ARIEL

- LUCERO YANELA MAGALÍ

- ORTIZ BORREGO ALMA DENIS

- ESCUDERO CRUZ LUIS DAVID

- WAGNER MILAGROS VERÓNICA

- VILLAFAÑE GERARDO MIGUEL

- ESPINOSA BRAIAN FIDEL

- GIL PACHECO GONZALO NICOLÁS

- ROJAS CARDENAS CECILIA DE LAS MERCEDES

- TEJADA FLORENCIA

CÉDULA de conducir a nombre de:

- GUZMÁN SARA GABRIELA

- PÉREZ PLAZA RUTH ALEXANDRA

- CORTÉZ ROBLES JOAQUÍN JOSÉ

- PONCE AMALRIC EDUARDO MAURICIO

- BUSTOS GRACIELA NIDIA

- ESPEJO JOSÉ ALEJANDRO

PASAPORTE a nombre de:

- AGUILAR CUADROS NICOLÁS ANTONIO

- ALONSO RUEDA NÉLIDA OLGA

CARNET de obra social provincia a nombre de:

- GONZÁLEZ HÉCTOR ADOLFO

LICENCIA de conducir a nombre de:

- GONZÁLEZ MALLEA ELVIO JAVIER

- TAPIA RAMÓN ALBERTO

- MONTIVERO VILLAFAÑE FEDERICO LEANDRO

- CARPENA CHAVES EMANUEL IVÁN

- GÓMEZ NANCY ELIZABETH

- GONZÁLEZ JOSÉ AGUSTÍN

Los mismos podrán ser retirados de lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas, o bien llamando al 4296818 o al 4296819.

Tiempo de San Juan

Suplementos

Contenido especial
Temas
Seguí leyendo

Clasificó Canadá y así quedó conformado el grupo de la Selección Argentina en la Copa América

"Donde te agarre, te hago mierda": suspenden a otros seis jugadores por amenazar y golpear a un árbitro en Albardón

Gran comienzo de Efraín Castro en el Campeonato Chileno

Preocupación en River: se lesionó Mastantuono

El rugbier sanjuanino Bautista Ferrer continuará su carrera en Nueva Zelanda

Expulsan de por vida a un jugador sanjuanino por la brutal agresión a un árbitro: sus compañeros, suspendidos entre 5 y 10 años

River pasó vergüenza en Mendoza: perdió 4-0 ante Independiente Rivadavia

Argentina manejó el partido y le ganó con autoridad a El Salvador

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
expulsan de por vida a un jugador sanjuanino por la brutal agresion a un arbitro: sus companeros, suspendidos entre 5 y 10 anos
Sanciones

Expulsan de por vida a un jugador sanjuanino por la brutal agresión a un árbitro: sus compañeros, suspendidos entre 5 y 10 años

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron al autor de las amenazas de bomba al Centro Cívico, Tribunales y un centro de salud video
Este viernes

Identificaron al autor de las amenazas de bomba al Centro Cívico, Tribunales y un centro de salud

Imagen ilustrativa
Balazo accidental

Un policía sanjuanino se pegó un tiro dentro de un patrullero

Te viene a saludar el Gober cuando te recibís: el insólito momento que vivieron dos egresados con Orrego
Video

"Te viene a saludar el Gober cuando te recibís": el insólito momento que vivieron dos egresados con Orrego

Durante el finde largo y los próximos días, las jornadas se presentarán con temperaturas cambiantes en San Juan.
Pronóstico

Este sábado, así estará el tiempo en San Juan

De izquierda a derecha. Roberto Villalba, Sebastián Sosa, Mauricio Funes y Juan González. 
Más revelaciones

Estos son los cuatro presuntos narcos detenidos por el secuestro de un cargamento de droga en Rawson

Te Puede Interesar

Emilia Claudeville está disfrutando de una excelente crítica junto a Carla Peterson y el resto del elenco de Reverso
Talento nuestro

Emilia Claudeville brilla en 'Reverso': "Siento que es un momento de cosechar lo que vengo sembrando"

Por Jorge Balmaceda Bucci
Donde te agarre, te hago mierda: suspenden a otros seis jugadores por amenazar y golpear a un árbitro en Albardón
Sigue la violencia

"Donde te agarre, te hago mierda": suspenden a otros seis jugadores por amenazar y golpear a un árbitro en Albardón

Café América abrió su primera sucursal en Capital: la ilusión de los vecinos y de los 40 nuevos trabajadores video
Videonota

Café América abrió su primera sucursal en Capital: la ilusión de los vecinos y de los 40 nuevos trabajadores

Gabriel Aranda, el acusado de hacerle vivir un martirio a una mujer de Rawson.
Violencia de género

El martirio sin fin de una mujer de Rawson: su ex no la deja en paz y ella no puede vivir tranquila

Fuerte cambio en el ranking de diarios digitales de San Juan: Tiempo de San Juan pasa al frente y se afianza
Medios

Fuerte cambio en el ranking de diarios digitales de San Juan: Tiempo de San Juan pasa al frente y se afianza