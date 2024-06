Peñarol, en quiebra: perdió la plaza en el Federal, se le fue su presidente y los jugadores dijeron que están "tirados"

Círculo vicioso. Peñarol sigue sin recomponerse de los golpes y lo paga caro en su presente. Después del descenso del Federal A , se vino a pique y le está costando mantenerse en equilibrio. Los jugadores expresaron que no les pagan y que no se presentarán a entrenar : "Estamos tirados" .

" Estamos hace dos meses sin cobrar. H ay chicos que no pueden venir a entrenar porque no tienen ni para cargar la Sube, mientras ellos suben fotos comiendo asado en la calle Chile. Estamos tirados, nadie viene por el club y solo vienen a cobrar a la escuelita y se van" , aseguraron.

image.png

Después del cachetazo, el Bohemio acarreó los problemas dirigenciales y el club de la calle Tucumán quedó en el medio de la nada: solo unos pocos en Comisión, 'división de bienes' y jugadores que agarraron sus cosas y se mudaron. Ya no iba a moverse dentro del plano nacional y eso le terminó quitando entidad.

Sin lugar en la tercera categoría, pero con el Torneo Local venidero, se tuvo que armar prácticamente desde cero para afrontarlo. El Triunvirato Normalizador acomodó un poco los papeles y llegó Ariel Agüero a agarrar el volante. Lo cierto es que con el correr de los partidos, los problemas empezaron a aparecer y el descontento del plantel ya no se ocultó más.

"A los chicos que firman la planilla le dan $10 mil por partido y encima le deben dos meses. Hay muchas irregularidades, el técnico a veces no puede venir porque no tiene plata", comentaron.

Con este panorama y a falta de cuatro fechas para el cierre del Torneo de Invierno (Peñarol aún está con chances de clasificar a los playoffs), decidieron que no se van a presentar a entrenar hasta que se les arregle los que les deben. "Le explicamos al DT que no íbamos a entrenar hasta que esto se solucione. Terminamos decidiendo esto porque no es un plantel con sueldos altos, a los chicos del club que van de titular le pagan $10 mil y si van al banco $5 mil, no es nada. Ellos no hacen el esfuerzo que nos exigen a nosotros todos los días. Eso nos molesta", cerraron.