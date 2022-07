Paulo Dybala definió su futuro: "Estoy muy feliz", declaró

“Paulo, realmente quiero tenerte conmigo. Nos divertiremos juntos. Y ganaremos”. Fue José Mourinho el encargado de torcer la voluntad de Paulo Dybala para quedarse con una de las grandes joyas gratuitas que hubo disponibles en este mercado de pases. El atacante argentino dudaba en firmar por la Roma, un equipo que no jugará la Champions League. Incluso, la oferta del Napoli sobre la mesa tenía varios condimentos deportivos, emocionales y económicos que parecían más atractivos. Pero The Special One sacó a relucir su poder de seducción y la Joya se decidió.