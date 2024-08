Pasión y creatividad en dos ruedas: así se vive en San Juan el BMX freestyle, el deporte que le dio el único oro olímpico al país

La única medalla dorada que celebró Argentina en los Juegos Olímpicos de París llegó de la mano de José "Maligno" Torres y el BMX freestyle, un deporte de los más nuevos de esta última edición y no muy conocido. De la disciplina cuya abreviación significa Bicycle Motocross se sabe y difunde muy poco, sin embargo en la provincia, como en distintos puntos del país, el movimiento de riders que se divierten y aprenden haciendo trucos en el aire va creciendo, y augura una fiebre sin precedentes tras la histórica conquista del atleta cordobés.

"Venimos metiéndole al BMX hace un par de años, aunque en este momento el deporte está en el máximo esplendor con la medalla de Maligno", comentó Sebastián de antemano. "La verdad es que el movimiento no era muy grande, ya que siempre ha sido un deporte que no ha tenido una escuela o un lugar donde se enseñe. Siempre ha sido muy autodidacta. Quizás por eso ha tardado un poco en crecer. Pero al día de hoy ya hay escuelas de BMX -una de ellas es "Cóndor"-, lugares públicos en donde te podés formar y practicar", agregó Luna.

5bc85ef1-1af4-4ca7-8741-59df0a468b91.jfif

Se calcula que en San Juan ya hay más de 100 chicos y chicas que practican BMX freestyle en las pistas municipales de Capital, Rivadavia y Caucete, las únicas habilitadas (el skatepark olímpico de Pocito, el único del país con homologación mundial, lleva siete meses cerrado). Una práctica a pulmón y llena de creatividad. "Antes no había ni una pista y hoy tenemos cuatro. La de Rivadavia es la pista más pequeña, y la elegida por todos los riders es la de Pocito, que está cerrada pero cumple con las medidas de rampas reglamentarias y se adapta a los estándares internacionales", explicó Nacho.

En 2022 en el skatepark de Capital funciona una escuelita llamada "Cóndor", dedicada para niños desde los 4 años de edad.

Para los referentes del BMX, la construcción de pistas en San Juan ha sido clave para el crecimiento de todos los deportes extremos, ya que antes practicaban en las plazas y hasta en veredas. También hicieron foco en la importancia de que se habilite el skatepark de Pocito, ubicado frente al velódromo cubierto, que desde enero pasado se encuentra cerrado por falta de habilitaciones, aunque desde la Secretaría de Deportes aseguran que podría abrir sus puertas en septiembre próximo.

"Va a ayudar al crecimiento de la disciplina. Nosotros empezamos a circular en plazas, en veredas, y nos corrían de todos lados. Con la creación de los parques y de eventos todo fue cambiando, fue mejorando un poco el nivel. Con Lagartija Dorada venimos haciendo competencias desde hace tres años. Gracias a eso pudimos notar el aumento de riders, porque es todo un desafío", comentaron los chicos.

a419bcc9-c1fe-422b-85c6-6cc382699b50.jfif

A nivel local no están nucleados bajo ninguna federación o asociación, pero se consideran una "comunidad unida" que no necesita de títulos para generar actividades en el BMX freestyle local. "Lo de Maligno nos trajo una felicidad zarpada, sobre todo para el BMX, que es un deporte que no es tan popular pero viene en crecimiento. Y mucha gente se ha enterado que existe esta disciplina por su oro. Es un acontecimiento histórico que se puede lograr con un compromiso tremendo como el de entrenar todos los días", apuntó Luna.

El BMX freestyle se unió por primera vez a un programa olímpico en Argentina, ya que se estrenó en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018 en Buenos Aires. Recién en Tokio 2020 —la competencia fue en 2021 por la pandemia— hizo su estreno y París es su segunda vez.

7aa30b8a-f08c-47e4-9491-259be208ee6d.jfif

¿Qué es el BMX Freestyle?

Es considerado un deporte urbano, surgido en la década de 1970 en la ciudad de California, Estados Unidos. Es un desprendimiento de las carreras de BMX, que con el paso de los años fue ganando popularidad y se sumó a los X Games en la década. La primera Copa del Mundo de ciclismo BMX freestyle la organizó la Unión Ciclista Internacional (UCI) en 2016, como parte del FISE de ese año.

Los competidores tienen como objetivo realizar el mayor número posible de trucos en 60 segundos y los jurados califican en función de la dificultad de esas pruebas, la altura de sus saltos, así como la creatividad y el estilo de sus rutinas.

8eb5299b-b608-4408-9fe3-a3bb0d562c70.jfif

La bicicleta en la que se llevan a cabo las rutinas son diseñadas específicamente para realizar trucos y acrobacias. Su geometría única, con un cuadro bajo y compacto, un manubrio elevado (rise bar) y un tubo de sillín corto, proporciona la agilidad y resistencia necesarias para maniobrar en el aire.

Los materiales de fabricación más comunes son el acero (hi-ten y cromoly), aluminio y fibra de carbono, siendo este último el más ligero y utilizado en competición. Las llantas, generalmente de 20 pulgadas, ofrecen una excelente tracción y están adaptadas a los diferentes estilos de BMX. Además cuentan con un freno trasero en forma de "U" o "V".