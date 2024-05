Pasión fierrera con el Zonal Cuyano en El Villicum: victoria sanjuanina, postales y una perlita de lujo

Campillay y Pelegrina, los protagonistas

El piloto que el año pasado gritó campeón en TC Cuyano volvió a hacer de las suyas en la categoría. Lo hizo con una contundente victoria en su casa, superando a Fabián Maggini y Ricardo Moreno, sus mayores perseguidores en la pista.

53147618591_d6883e3914_c.jpg

Otro que terminó con los brazos en alto fue Pablo Peregrina, quien se quedó con la fecha en la categoría Promocional Fiat.

En la Clase 2, el que se impuso en la carrera final fue Ayrton Malizia. En tanto que el sanjuanino mejor ubicado fue Leandro Rodríguez, quien terminó 6to. Quienes no corrieron con la misma suerte fueron Facundo Della Motta y Facundo Leanez, quienes por problemas mecánicos abandonaron.

WhatsApp Image 2024-05-26 at 15.52.22 (2).jpeg

En Turismo Pista 1.4, la carrera quedó en manos de Danilo Gil. Mientras que Nicolás Peralta terminó como el mejor piloto local, al ubicarse 3ro. En tanto que su comprovinciano, Pedro Gómez, otro que pudo culminar la final, finalizó 11ro.

Mientras que en la Fórmula Cuyana el sanjuanino Bautista Mattar completó el podio que lideró Nicolás Palau.

Historia/ Una novia de fierro:

En un ambiente históricamente copado por varones, Florencia planta la bandera femenina en el Zonal Cuyano. Mientras su novio, con mameluco y casco puesto, cuenta los minutos para salir a la pista, quien se encarga de la parte mecánica del auto es es ella. Una pasión por los fierros que conoció por su pareja y va en aumento carrera tras carrera.

WhatsApp Image 2024-05-26 at 15.52.46.jpeg

"Siempre me gustó la mecánica, pero nunca había tenido la oportunidad de aprender. Eso pasó recién cuando conoció a Emanuel; con él aprendí un montón de cosas del oficio, y más que nada intruseando, porque no me quedaba sentada en las carreras y no me gustaba estar haciendo nada. Así fui aprendiendo", comentó la joven, quien se ocupó de poner el auto a punto para la carrera final de la Promocional Fiat.

WhatsApp Image 2024-05-26 at 15.52.47.jpeg

"Desde 2006 corro en el Zonal, aunque en el medio dejé un tiempo. Esto viene de familia, a mis viejo siempre le gustaron los autos, y así empezamos. Yo hago la logística, la mecánica, y tuve que aprender, y Florencia me acompaña. Ella ayuda y va aprendiendo. Sabe sobre las llaves, las cosas del auto, le encanta. Ella me genera confianza, porque a esto nosotros lo hacemos a puro pulmón y no tengo empleado, así que me ayuda ella nada más", agregó el piloto Emanuel Espósito.

Postales del cierre del Zonal Cuyano

WhatsApp Image 2024-05-26 at 15.52.22 (2).jpeg

WhatsApp Image 2024-05-26 at 15.52.24.jpeg

WhatsApp Image 2024-05-26 at 15.52.23.jpeg

WhatsApp Image 2024-05-26 at 15.52.22 (1).jpeg

WhatsApp Image 2024-05-26 at 15.52.25 (1).jpeg

WhatsApp Image 2024-05-26 at 15.52.24 (1).jpeg

WhatsApp Image 2024-05-26 at 15.52.21.jpeg